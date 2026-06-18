logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a "Valdo", requerido por EU

Por El Universal

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a "Valdo", requerido por EU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Colima a Valdemar "N", presunto generador de violencia, quien cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición.

      De acuerdo a las investigaciones, es señalado por presunto trasiego de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.

      Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su proceso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

      En este operativo también participaron elementos de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR. La Semar resaltó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de las familias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con las autoridades, "Valdo" cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

      Reportes oficiales señalan que antes de integrarse al Cártel del Golfo, el detenido habría formado parte del CJNG, organización de la que posteriormente se separó para operar con otro grupo criminal. Junto con Valdemar "N" también fueron detenidas otras dos personas identificadas como Ramón "N" y Cristina "N".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        EU retira 20 mil visas a transportistas mexicanos por inglés
        EU retira 20 mil visas a transportistas mexicanos por inglés

        EU retira 20 mil visas a transportistas mexicanos por inglés

        SLP

        El Universal

        El gobierno de EU exigió dominio del inglés para visas de trabajo, dejando sin visa a 20 mil transportistas mexicanos.

        Congreso de Jalisco pospone iniciativa contra reclutamiento forzado
        Congreso de Jalisco pospone iniciativa contra reclutamiento forzado

        Congreso de Jalisco pospone iniciativa contra reclutamiento forzado

        SLP

        El Universal

        La Comisión de Puntos Constitucionales no logró quórum para discutir la propuesta que sanciona el reclutamiento forzado de menores.

        Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz
        Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz

        Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz

        SLP

        El Universal

        Luis Ángel López, reportero de Vanguardia, fue asesinado en Poza Rica tras denunciar hostigamiento policial.

        TEPJF ratifica pérdida de afiliados a Morena en México
        TEPJF ratifica pérdida de afiliados a Morena en México

        TEPJF ratifica pérdida de afiliados a Morena en México

        SLP

        El Universal

        Sala Superior del TEPJF confirma que Morena perdió más de 93 mil afiliados duplicados con otras organizaciones.