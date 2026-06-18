Detienen a "Valdo", requerido por EU

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Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Colima a Valdemar "N", presunto generador de violencia, quien cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición.

De acuerdo a las investigaciones, es señalado por presunto trasiego de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.

Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su proceso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En este operativo también participaron elementos de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR. La Semar resaltó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de las familias.

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De acuerdo con las autoridades, "Valdo" cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Reportes oficiales señalan que antes de integrarse al Cártel del Golfo, el detenido habría formado parte del CJNG, organización de la que posteriormente se separó para operar con otro grupo criminal. Junto con Valdemar "N" también fueron detenidas otras dos personas identificadas como Ramón "N" y Cristina "N".