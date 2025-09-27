Son ataques de la derecha, acusa Adán Augusto

Ciudad de México.- Con un rostro adusto y mirada de molestia, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado de la República, salió este viernes a dar conferencia de prensa para señalar que no ocultó sus ingresos en sus declaraciones patrimoniales, que sus recursos son lícitos, producto de sus servicios profesionales, y acusó saber quién promueve los supuestos ataques en su contra, pero se reservó dar el o los nombres.

“Yo sí sé de quién y de quiénes”, dijo y asegurr que los señalamientos en su contra provienen de la derecha conservadora.

También se confrontó con los reporteros que lo cuestionaron sobre sus ingresos y relaciones con quien fuera su jefe de policía, Hernán Bermúdez Requena, hoy en prisión acusado de liderar al grupo “La Barredora”.

López Hernández salió a declarar luego que, por la mañana, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el coordinador de Morena en el Senado debería aclarar un reportaje difundido por Televisa en el sentido de que recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, ingresos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público.

“Soy político de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas (...) Como decimos allá en el pueblo: ‘a todo santo le llega su capillita’ y todo va a tener su tiempo”.

Tratando de mantenerse calmado, explicó que en 2023 obtuvo ingresos por 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 presentó un activo en estado de posición financiera de 24 millones 539 mil 998 pesos. Detalló que en 2024 recibió otros ingresos derivados de una herencia paterna que se encontraba en juicio en Estados Unidos.