Las fuertes lluvias de Narda dejan 2 muertos

Por El Universal

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Las fuertes lluvias de Narda dejan 2 muertos

Ciudad de México.- Las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán “Narda” que se han presentado en los últimos días en varios estados han provocado la muerte de por lo menos dos personas en Culiacán y Jalisco, además de desbordamientos de ríos, deslaves e inundaciones.

En Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, Matías “N” de nueve años de edad, falleció al ser arrastrado por una corriente mientras jugaba en la calle, mientras que decenas de conductores quedaron atrapados en sus vehículos al intentar cruzar calles y avenidas inundadas.

En el fraccionamiento Cañadas, el menor que jugaba bajo una intensa lluvia en la calle Sierra Madre, fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado debajo de un carro.

En tanto, las lluvias en Jalisco provocaron la muerte de un joven que vivía en una casa improvisada en la parte baja de un talud en una zona de poca infraestructura urbana en Tlaquepaque. 

En Hidalgo, las intensas lluvias registradas en varios municipios del estado, incluido Tula, provocaron el desbordamiento del canal ubicado en la colonia El Salitre, así como anegamientos en diversas partes de la ciudad. Además, un tramo de la carretera México–Tampico colapsó debido a la humedad.

