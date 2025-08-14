Detienen en EU a exdirector de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que ayer fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex involucrado en actos de corrupción.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que el exdirector de Pemex será deportado a México.

"El día de ayer se detuvo a un director, ex director de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción.

"Entonces también hay que resaltar, aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo", señaló.

¿Quién es Carlos Alberto Treviño Medina?

Carlos Alberto Treviño fue el último director de la empresa en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Su encargo en la petrolera mexicana terminó el 30 de noviembre de 2018, con la finalización del sexenio del priista.

Originario de Monterrey, Nuevo León, cuenta con una larga trayectoria dentro de la política y el sector público federal, incluida la propia Pemex.

Durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, estuvo a cargo de la Dirección de Finanzas y de Administración de Pemex.

Tiempo después, en el periodo de 2014 a 2016 laboró como Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Otros puestos a destacar de Treviño Medina son su trabajo como Subdirector de Egresos en la Secretaría de Hacienda y su liderazgo en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.