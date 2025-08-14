logo pulso
EU sanciona a red por estafar turistas

Por EFE

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
EU sanciona a red por estafar turistas

Washington.- Estados Unidos sancionó este miércoles a cuatro personas y a trece empresas mexicanas vinculadas a una red criminal liderada por el Cartel Jalisco Nueva Generación que se dedicaba a estafar a ciudadanos estadounidenses con propiedades vacacionales compartidas en Puerto Vallarta.

Las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro, afectan a compañías que operaban en Puerto Vallarta y sus alrededores, un popular destino turístico considerado enclave estratégico para el CJNG, que según EU ha diversificado sus actividades allí más allá del narcotráfico.

Según explicaron las autoridades estadounidenses, esta red se hacía pasar por teleoperadores de México “con un inglés muy fluido” y contactaban con propietarios de estos alojamientos, que en su mayoría eran personas mayores, para estafarles haciéndose pasar por abogados, agentes inmobiliarios o representantes de algunas empresas del sector.

En este tipo de alojamiento vacacional, conocido como ‘timeshare’ o tiempo compartido, varias personas comparten el derecho de uso de una propiedad durante un tiempo al año.

Las víctimas transfirieron miles de dólares en concepto de “cuotas o impuestos” por supuestas gestiones de venta o recuperación, que luego se comprobaron eran falsas.

Entre 2019 y 2023, alrededor de 6,000 estadounidenses denunciaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares solo por este tipo de fraude en México, según el FBI. En 2024, las denuncias sumaban ya otros 50 millones de dólares.

