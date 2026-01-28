logo pulso
¡RADIANTE Y FELIZ!

¡RADIANTE Y FELIZ!

Detinen a tres implicados en ataque armado en Salamanca

Las autoridades capturaron a tres personas relacionadas con el ataque armado que dejó 11 muertos en un campo de fútbol en Salamanca.

Por EFE

Enero 28, 2026 08:18 p.m.
A
Detinen a tres implicados en ataque armado en Salamanca

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque armado en un campo de fútbol que dejó 11 muertos y una docena de heridos el domingo en el municipio mexicano de Salamanca, según informó este miércoles la Secretaría de Seguridad del estado de Guanajuato (centro).

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que ya cuenta con "al menos tres personas detenidas" en relación con la masacre ocurrida hace tres días.

No obstante, apuntó que los detalles específicos del "número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes" se darán a conocer una vez que las personas sean formalmente sujetas a un proceso penal.

La dependencia estatal informó que las aprehensiones fueron resultado de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado, como parte de las labores de inteligencia e investigación iniciadas tras los hechos.

Finalmente, sostuvo que el caso "no quedará impune" y que las acciones de las autoridades están orientadas a identificar, localizar, detener y llevar ante la Justicia a los responsables.

El domingo, sujetos armados irrumpieron en una convivencia deportiva en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, donde abrieron fuego contra un grupo de personas reunidas en un campo de fútbol.

Diez personas murieron en el lugar y una más mientras era atendida en un hospital, además de que 12 personas resultaron lesionadas, según reportaron las autoridades.

Las primeras líneas de investigación difundidas el lunes apuntan que el tiroteo está presuntamente relacionado con una disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Santa Rosa de Lima.

Fuentes federales informaron que al menos cinco de los fallecidos forman parte de una empresa de seguridad privada ligada al CJNG.

La agresión a balazos habría sido perpetrada por Los Marros, brazo armado del Cartel Santa Rosa de Lima, que se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en la zona, de acuerdo con las pesquisas.

También se informó que el líder de Los Marros, identificado como Mario Eleazar Lara Belman, alias el Negro, es un objetivo prioritario para las autoridades que lo vinculan con el aumento de la violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2.500 casos registrados, según datos del Gobierno.

