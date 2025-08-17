Develado billete de Lotería Nacional en reconocimiento al Premio IMPI 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Lotería Nacional junto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) develaron el billete del Sorteo Mayor Número 3984, una emisión que reconoce el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025.

Detallaron que el objetivo es impulsar el potencial, creatividad y capacidad inventiva de los mexicanos.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que el billete es una acción conjunta para proyectar a nivel nacional un premio que destaca a los galardonados y al propio Instituto como autoridad en materia de propiedad industrial.

La directora también aprovechó para recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entiende que la precisión de la ciencia y la sensibilidad de lo público son necesarias para lograr el desarrollo tecnológico y mayor competitividad de México.

"México no solo consume innovación: la crea, la patenta y la comparte con el mundo", expuso.

Olivia Salomón también invitó a participar en el próximo Gran Sorteo Especial, "México con M de Migrante", un homenaje a las y los paisanos que contribuyen al desarrollo de México desde cualquier rincón del mundo.

Remarcó que el mensaje de la innovación mexicana viajará en 3 millones 600 mil cachitos.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, agradeció a la directora de la Lotería el reconocimiento a la Institución y su labor en el impulso a la innovación y la creatividad.

Destacó que México está dando pasos en la dirección correcta para la transformación y protección de los derechos de propiedad industrial, es un eslabón para lograrlo, así como el trabajo y alianza con otras instituciones.

¿De cuánto es el premio de la Lotería Nacional?

La directora Olivia Salomón explicó que el sorteo se realizará el 26 de agosto a las 20 horas.

Mencionó que el Premio Mayor es de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Agregó que el costo del cachito es de 30 pesos, mientras que el de la serie de 600 pesos.