50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Adriana Guerrero se postula para dirigir el PAN en Valles

Adriana Guerrero y Julio Herrera Castillo se registran como candidatos para dirigir el PAN en Valles en próximas elecciones internas.

Por Huasteca Hoy

Agosto 17, 2025 02:15 p.m.
A
Adriana Guerrero se postula para dirigir el PAN en Valles

CIUDAD VALLES. En el PAN estatal, Adriana Guerrero García se inscribió para ser candidata a la dirigencia del blanquiazul en Valles.

Este sábado 16 de agosto, Guerrero García, en fórmula con Julio Herrera Castillo fueron dados de alta como la cabeza de planilla única para la asamblea electiva que llevará a cabo el PAN el 13 de septiembre próximo.

El trámite lo hicieron ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales del instituto.

Guerrero García fue regidora panista en la administración de Eligio Quintanilla, entre 1992 y 1994, tiene 30 años de militar en el blanquiazul y es tía política del exdirector de Dapas, Francisco José Gómez Faisal.

SLP

Huasteca Hoy

Adriana Guerrero y Julio Herrera Castillo se registran como candidatos para dirigir el PAN en Valles en próximas elecciones internas.

