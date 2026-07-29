Dictan prisión preventiva a viuda de alcalde asesinado
Marisol Romero y el director de la Policía Municipal son imputados por extorsión agravada
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CUERNAVACA, Mor.- Un juez especializado de Control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Marisol Romero Zamora, viuda del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, y Geovanny Emmanuel González Morellano, director de la Policía Municipal, al acreditarse la imputación por el delito de extorsión agravada.
En audiencia de Formulación e Imputación, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) acreditó que desde julio de 2025 obran denuncias de extorsión agravada contra ambos detenidos por golpear y amenazar de muerte a dos víctimas.
"Derivado de las acciones para combatir la extorsión, la FIDAI obtuvo elementos para comprobar ante la autoridad judicial que los servidores públicos municipales, Marisol "N" y Geovany Emmanuel "N", participaron de manera activa desde julio de 2025, presuntamente golpeando y amenazando a víctimas para intimidarlas y coaccionar la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño", citó la Fiscalía General del Estado.
En consecuencia, el juez Edgar Díaz Martínez, adscrito a la Ciudad Judicial de Cuautla, fijó un plazo de 144 horas para realizar la audiencia de Vinculación a proceso, y por tanto queda la fecha del 1 de agosto.
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Crimen de alcalde
A seis días del asesinato del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, surgieron nuevos datos sobre la forma en que actuaron los sicarios. Funcionarios municipales y testigos de los hechos narraron a las autoridades que el edil despachaba en una oficina alterna al Ayuntamiento, con puerta a la calle.
Al medio del miércoles pasado, dos hombres montados en una motocicleta arribaron al sitio y uno de ellos disparó al alcalde.
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