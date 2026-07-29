logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dictan prisión preventiva a viuda de alcalde asesinado

Marisol Romero y el director de la Policía Municipal son imputados por extorsión agravada

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Dictan prisión preventiva a viuda de alcalde asesinado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CUERNAVACA, Mor.- Un juez especializado de Control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Marisol Romero Zamora, viuda del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, y Geovanny Emmanuel González Morellano, director de la Policía Municipal, al acreditarse la imputación por el delito de extorsión agravada.

      En audiencia de Formulación e Imputación, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) acreditó que desde julio de 2025 obran denuncias de extorsión agravada contra ambos detenidos por golpear y amenazar de muerte a dos víctimas.

      "Derivado de las acciones para combatir la extorsión, la FIDAI obtuvo elementos para comprobar ante la autoridad judicial que los servidores públicos municipales, Marisol "N" y Geovany Emmanuel "N", participaron de manera activa desde julio de 2025, presuntamente golpeando y amenazando a víctimas para intimidarlas y coaccionar la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño", citó la Fiscalía General del Estado.

      En consecuencia, el juez Edgar Díaz Martínez, adscrito a la Ciudad Judicial de Cuautla, fijó un plazo de 144 horas para realizar la audiencia de Vinculación a proceso, y por tanto queda la fecha del 1 de agosto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Crimen de alcalde

      A seis días del asesinato del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, surgieron nuevos datos sobre la forma en que actuaron los sicarios. Funcionarios municipales y testigos de los hechos narraron a las autoridades que el edil despachaba en una oficina alterna al Ayuntamiento, con puerta a la calle.

      Al medio del miércoles pasado, dos hombres montados en una motocicleta arribaron al sitio y uno de ellos disparó al alcalde.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        UNAM analiza proceso de admisión tras controversia en examen 2026
        UNAM analiza proceso de admisión tras controversia en examen 2026

        UNAM analiza proceso de admisión tras controversia en examen 2026

        SLP

        El Universal

        La revisión responde a inquietudes por posibles irregularidades y uso de inteligencia artificial en el examen.

        Donativos para Venezuela terminan en la Central de Abasto
        Donativos para Venezuela terminan en la Central de Abasto

        Donativos para Venezuela terminan en la Central de Abasto

        SLP

        El Universal

        Cuatro puntos de recolección en CDMX evidencian irregularidades en traslado de ayuda humanitaria.

        Regreso a clases sin gastar de más: ¿cómo armar la lista escolar y ahorrar?
        Regreso a clases sin gastar de más: ¿cómo armar la lista escolar y ahorrar?

        Regreso a clases sin gastar de más: ¿cómo armar la lista escolar y ahorrar?

        SLP

        Redacción

        Elegir mochilas resistentes y adecuadas al nivel escolar protege la inversión.

        Esculturas de Fidel Castro y El Che serán colocadas en otro punto de CDMX
        Esculturas de Fidel Castro y El Che serán colocadas en otro punto de CDMX

        Esculturas de Fidel Castro y El Che serán colocadas en otro punto de CDMX

        SLP

        El Universal

        Tras manifestaciones por el aniversario de la Revolución Cubana, el gobierno capitalino apuesta por el diálogo y la reinstalación.