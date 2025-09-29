Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad

La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (PVEM) presentó una iniciativa para que las instituciones públicas de educación media superior y superior exenten del pago de fichas, cuotas o derechos de examen de admisión a aspirantes en situación de pobreza, pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas, o que sean víctimas de violencia o desplazamiento forzado.

La propuesta, que adiciona la fracción IV del artículo 62 de la Ley General de Educación, subraya que dichos cobros contradicen el principio de gratuidad y reproducen desigualdades estructurales que afectan a quienes ya enfrentan exclusión.

Según la legisladora, la medida ayudaría a reducir desigualdades de origen, eliminar barreras económicas injustas y garantizar que todas las personas, sin importar su contexto socioeconómico, puedan continuar su trayectoria educativa.

"En México persisten barreras económicas que impiden a miles de jóvenes acceder a la educación media superior y superior. Una de ellas es el cobro de fichas o derechos por examen de admisión, lo cual perpetúa la desigualdad en los sectores más vulnerables", expuso Licerio Valdés.

La diputada aseguró que es necesario adoptar medidas que fomenten la equidad, reduzcan la desigualdad educativa y promuevan la movilidad social, cumpliendo así con los mandatos constitucionales en materia de gratuidad y accesibilidad.

