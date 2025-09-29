logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad

Diputada del PVEM busca reformar la Ley General de Educación para garantizar gratuidad a jóvenes en pobreza

Por Pulso Online

Septiembre 29, 2025 11:59 a.m.
A
Hilda Magdalena Licerio Valdés, del PVEM.

Hilda Magdalena Licerio Valdés, del PVEM.

La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (PVEM) presentó una iniciativa para que las instituciones públicas de educación media superior y superior exenten del pago de fichas, cuotas o derechos de examen de admisión a aspirantes en situación de pobreza, pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas, o que sean víctimas de violencia o desplazamiento forzado.

La propuesta, que adiciona la fracción IV del artículo 62 de la Ley General de Educación, subraya que dichos cobros contradicen el principio de gratuidad y reproducen desigualdades estructurales que afectan a quienes ya enfrentan exclusión.

Según la legisladora, la medida ayudaría a reducir desigualdades de origen, eliminar barreras económicas injustas y garantizar que todas las personas, sin importar su contexto socioeconómico, puedan continuar su trayectoria educativa.

"En México persisten barreras económicas que impiden a miles de jóvenes acceder a la educación media superior y superior. Una de ellas es el cobro de fichas o derechos por examen de admisión, lo cual perpetúa la desigualdad en los sectores más vulnerables", expuso Licerio Valdés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La diputada aseguró que es necesario adoptar medidas que fomenten la equidad, reduzcan la desigualdad educativa y promuevan la movilidad social, cumpliendo así con los mandatos constitucionales en materia de gratuidad y accesibilidad.

Te puede interesar: Sheinbaum contempla crear tortillerías de maíz nativo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad
Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad

Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad

SLP

Pulso Online

Diputada del PVEM busca reformar la Ley General de Educación para garantizar gratuidad a jóvenes en pobreza

Tormenta hunde yate en costas de Sonora; rescatan a tripulantes
Tormenta hunde yate en costas de Sonora; rescatan a tripulantes

Tormenta hunde yate en costas de Sonora; rescatan a tripulantes

SLP

El Universal

La Marina rescató a dos personas luego de que la embarcación se hundiera frente a Punta Doble.

Entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar iniciará en octubre
Entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar iniciará en octubre

Entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar iniciará en octubre

SLP

El Universal

Del 7 de octubre al 7 de noviembre se entregarán casi 2 millones de tarjetas a mujeres de 60 a 64 años.

Sheinbaum contempla crear tortillerías de maíz nativo
Sheinbaum contempla crear tortillerías de maíz nativo

Sheinbaum contempla crear tortillerías de maíz nativo

SLP

El Universal