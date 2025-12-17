Diputadas se enfrentan a golpes por disputa política

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Los disturbios entre legisladores han ido más allá de las discusiones políticas y esta semana surgió un nuevo pleito que terminó en golpes en el Congreso capitalino. En diversas ocasiones, los enfrentamientos se han salido de control, terminando en descalificaciones, amenazas y hasta agresiones físicas, que ponen a los políticos en el ojo mediático.

EL UNIVERSAL recopiló algunos de los pleitos más escandalosos y mediáticos, entre ellos el más reciente entre diputadas del PAN, PRI y Morena.

PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX

El pasado 15 de diciembre la sesión del Congreso capitalino fue suspendida luego de que diputados del PAN tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretendían modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

El hecho derivó en una confrontación entre diputadas del PAN y Morena lo que paso rápidamente de gritos a jaloneos y golpes.

Las protagonistas del zafarrancho fueron las diputadas Daniela Álvarez,Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales quienes comenzaron a jalarse el cabello. En medio del caos, Olivia Garza tocaba la campana, y por los empujones la bandera monumental de detrás de la tribuna se desprendió.

El reto a golpes de Tony Flores

El pasado 9 de diciembre, el Congreso de Coahuila fue escenario de un altercado que involucró al diputado del Partido del Trabajo, Antonio "Tony" Flores Guerra. En su discurso desde la tribuna, Flores retó a golpes a Francisco Tobías, subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera, a quien acusó de estar detrás de los ataques digitales hacia su hermana, Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz.

El legislador utilizó la tribuna del Congreso para dirigirse a Tobías, a quien calificó de "cobarde" y "basura", para posteriormente advertir que no permitiría que siguiera atacando a su familia.

"Estamos listos, cabrón, a la hora que quieras para darnos en la madre", dijo Flores Guerra, desafiando al funcionario a un enfrentamiento físico. Mencionó que no se podía tolerar que personas "corrientes" y "cobardes" ocuparan puestos políticos, ya que representaban un abuso hacia la ciudadanía. Hasta el momento el subsecretario de Gobierno no ha respondido al reto; sin embargo, el hecho quedó documentado.

"Alito" Moreno vs. Noroña: La Pelea del Senado

Uno de los pleitos más sonados ocurrió entre el líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, y el expresidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, en el Senado. En el pleno, ambos políticos protagonizaron una discusión que escaló rápidamente a insultos y acusaciones mutuas, con Noroña haciendo comentarios provocativos sobre Moreno, acusándolo de ser parte del "sistema corrupto".

Por su parte, el líder tricolor no se quedó atrás y, visiblemente molesto, respondió a los ataques, lo que terminó en la suspensión temporal de la sesión.

El enfrentamiento no quedó solo en lo verbal, pues terminaron por llegar a los golpes. El altercado fue grabado y rápidamente se viralizó, lo que generó revuelo en redes sociales.

La Pelea por el Micrófono

En marzo de 2023, un conflicto entre diputadas locales en el Congreso de la Ciudad de México desató un enfrentamiento físico por el control de un micrófono. El incidente ocurrió cuando la entonces diputada del PAN, Gabriela Salido, subió a la tribuna para ocupar el lugar de la secretaría en un Punto de Acuerdo presentado por Morena; sin embargo, la morenista Marcela Fuente también subió y terminó por arrebatar el micrófono.

La situación se tensó aún más cuando las diputadas Ana Villagrán y Daniela Álvarez intervinieron para defender a Salido. Durante el altercado, Circe Camacho, hoy alcaldesa de Xochimilco, arañó a Villagrán, mientras que Luisa Gutiérrez llegó al lugar y las tensiones continuaron. Este episodio fue grabado por algunas diputadas y rápidamente se viralizó.

Legislan a Patadas: Los Golpes de Jesús Sesma y Jorge Gaviño

En diciembre de 2022, otro escándalo sacudió el Congreso de la CDMX cuando los diputados Jesús Sesma y Jorge Gaviño llegaron a los golpes por no integrar un dictamen sobre la Ley de Bienestar Animal. En esta ocasión el conflicto estalló en los pasillos del Congreso, donde el intercambio de acusaciones y reclamos se convirtió en empujones, patadas e insultos entre ambos legisladores. Este incidente se sumó a otro de los episodios de agresiones entre legisladores.

Mordidas y Manotazos

En 2017, durante una acalorada discusión sobre una iniciativa de endeudamiento para construir una planta de termovalorización, las exdiputadas Citlalli Hernández y Nury Delia Ruiz se confrontaron con insultos, rasguños e incluso mordidas.

Este no fue el único altercado de ese debate, pues, el diputado César Cravioto e Iván Texta se sumaron al conflicto, pero a empujones y manotazos, lo que deja claro que la violencia física está presente en las discusiones legislativas.

El "Dipuhooligan"

En 2009, Christian Vargas, apodado el "Dipuhooligan", fue uno de los casos más notorios en la antigua Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la CDMX). En septiembre de 2009 rompió una puerta de cristal porque no le gustó la oficina que le asignaron y, días después protagonizó otro zafarrancho durante la comparecencia de una funcionaria del gobierno local.

La "canasta de huevos" contra un diputado

Ese mismo año, Emelia Hernández ingresó al pleno con una canasta de huevos para reclamar a gritos al diputado perredista Héctor Guijosa por no cumplir con la pensión alimentaria de su hijo. Con pancarta en mano y gritos, la mujer confrontó directamente al legislador en su curul.