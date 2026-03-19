Diputado propone transmitir partidos de México en televisión abierta
La reforma incluye partidos de fútbol y otras disciplinas con participación nacional para acceso gratuito.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Eldiputado Juan Guillermo Rendón (Morena) propuso reformar
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la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer que la transmisión de encuentros deportivos donde participen las selecciones nacionales de cualquier disciplina, se transmitan en televisión abierta con cobertura nacional.
En caso de aprobarse su iniciativa, incluiría los partidos de la Selección Mexicana, en el Mundial de 2026 que se realizará este año, además de los encuentros en otras disciplinas, como béisbol, voleibol, etcétera.
"Estamos protegiendo el derecho de los mexicanos que tengan a ver los partidos de futbol en televisión abierta. El 90.4% de la población tiene televisiones y tres de cada 10 de ellos pueden pagar un streaming. Algunos países, Brasil, España y algunas otras naciones ya lo tienen, es en televisión abierta y es un derecho para todos", refirió.
La reforma señala que los titulares de los derechos de transmisión extranjeros, que operen mediante plataformas digitales, que adquieran derechos de exclusividad para el territorio mexicano, deberán celebrar convenios de sublicenciamiento con concesionarios de televisión abierta, de uso comercial o uso público, interesados.
En caso de que no se alcance un acuerdo, a más tardar 30 días naturales antes del inicio del torneo o encuentro respectivo, la autoridad en la materia intervendrá de oficio o a petición de arte para determinar la condiciones que aseguren la transmisión en señal abierta.
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