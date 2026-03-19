Diputado propone transmitir partidos de México en televisión abierta

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El

(Morena)

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lapara establecer que la transmisión de encuentros deportivos donde participen las selecciones nacionales de cualquier disciplina, se transmitan encon cobertura nacional.En caso de aprobarse su iniciativa, incluiría los, en elque se realizará este año, además de los encuentros en, como béisbol, voleibol, etcétera."Estamos protegiendo el derecho de los mexicanos que tengan a ver los partidos de futbol en. Eltiene televisiones y tres de cada 10 de ellos pueden pagar un streaming. Algunos países, Brasil, España y algunas otras naciones ya lo tienen, es eny es un derecho para todos", refirió.La reforma señala que losde transmisión extranjeros, que operen mediante, que adquieran derechos de exclusividad para el territorio mexicano, deberán celebrar convenios de sublicenciamiento con concesionarios de, de uso comercial o uso público, interesados.En caso de que no se alcance un acuerdo, a más tardarantes del inicio del torneo o encuentro respectivo, laintervendrá de oficio o a petición de arte para determinar la condiciones que aseguren la