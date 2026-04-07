Dr. Macías califica de charlatanerías sueros vitaminados en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses se han registrado una serie de

y afectaciones graves a la salud, presuntamente vinculadas con la aplicación de "

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" por vía intravenosa en unade Hermosillo, Sonora.Los casos corresponden aque, tras someterse a estos, experimentaron unen su condición física.-----califica de "" losPor lo anterior, el infectólogo Alejandro Macías advirtió sobre el uso dey los consideró de ""."Es un absoluto despropósito. Lasno sirven para eso [...] Los hacen frecuentemente en sueros que tienen vitamina B, vitamina C, algunos electrolitos o cosas como magnesio, pero son realmenteque pueden tener", aseveró en un video publicado en X.Aunado a ello, el también llamado "zar" de la Influenza explicó lo que le pasa al cuerpo tras ser inyectados con dicho: "Lasatraviesan todas las barreras de la inmunidad y van directamente a la santa santorum del organismo, que es el, y de ahí, si viene contaminado, se te puede diseminar una".En ese sentido, alertó diferentes tipos de, como "una, una, sobrecargas de volumen en algunasque ya se encontraban enfermas,que pueden ser inclusive las"."Las peores de todas son lasque dan cuando viene contaminada la solución o cuando en los sitios como gimnasios, spas, casas, habitaciones, se administra ese tratamiento sin cuidado, se pueden contaminar y pueden desarrollar lo que se conoce como la; cuando cae la presión, cae la oxigenación ypor eso", añadió.Finalmente, señaló que "no vale la pena asumir esospara situaciones en las que no te van a servir, no tienen ningún beneficio y estás tomando un riesgo absolutamente innecesario".