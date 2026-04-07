Dr. Macías califica de charlatanerías sueros vitaminados en Sonora
Macías enfatiza que los sueros vitaminados no tienen beneficios comprobados y pueden ser peligrosos.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses se han registrado una serie demuertes y afectaciones graves a la salud, presuntamente vinculadas con la aplicación de " sueros vitaminados
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" por vía intravenosa en una clínica privada de Hermosillo, Sonora.
Los casos corresponden a personas que, tras someterse a estos tratamientos, experimentaron un rápido deterioro en su condición física.
-----Dr. Macías califica de "charlatanerías" los sueros vitaminados
Por lo anterior, el infectólogo Alejandro Macías advirtió sobre el uso de sueros vitaminados y los consideró de "charlatanerías".
"Es un absoluto despropósito. Las vitaminas no sirven para eso [...] Los hacen frecuentemente en sueros que tienen vitamina B, vitamina C, algunos electrolitos o cosas como magnesio, pero son realmente charlatanerías que pueden tener consecuencias graves", aseveró en un video publicado en X.
Aunado a ello, el también llamado "zar" de la Influenza explicó lo que le pasa al cuerpo tras ser inyectados con dicho suero: "Las terapias intravenosas atraviesan todas las barreras de la inmunidad y van directamente a la santa santorum del organismo, que es el torrente sanguíneo, y de ahí, si viene contaminado, se te puede diseminar una infección".
En ese sentido, alertó diferentes tipos de riesgos, como "una flebitis, una trombosis, sobrecargas de volumen en algunas personas que ya se encontraban enfermas, reacciones alérgicas que pueden ser inclusive las vitaminas".
"Las peores de todas son las infecciones que dan cuando viene contaminada la solución o cuando en los sitios como gimnasios, spas, casas, habitaciones, se administra ese tratamiento sin cuidado, se pueden contaminar y pueden desarrollar lo que se conoce como la sepsis; cuando cae la presión, cae la oxigenación y puedes morir por eso", añadió.
Finalmente, señaló que "no vale la pena asumir esos riesgos para situaciones en las que no te van a servir, no tienen ningún beneficio y estás tomando un riesgo absolutamente innecesario".
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