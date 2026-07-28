Ebrard anticipa nuevos aranceles de EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos (EU) anunciará en la primera semana de agosto, aranceles por sobrecapacidad de producción, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Por ello, México no quiso tener una ronda de negociaciones en agosto, porque quiere conocer cómo afectarán a las exportaciones mexicanas esos nuevos aranceles.

Sobre el hecho de que no habrá ronda de negociación bilateral rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en agosto, sino hasta septiembre, contestó que si se diera pronto la reunión "a lo mejor vamos a hacer la ronda y vamos a avanzar muchos temas y de repente nos van a sacar otra lista de arancel".

Explicó que la investigación 301 que realizó la Unión Americana incluyó trabajo forzoso y sobrecapacidad de producción. En el caso del primer arancel se reemplazó el que tenía México de 10% por otro igual y falta el segundo que se dará a conocer en los próximos días. Consideró que en los primeros días de agosto se conocerá "el sistema arancelario" de Estados Unidos.

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En conferencia de prensa, al término de la conferencia "Tequila y Origen: tradición que traspasa fronteras", Ebrard aseguró que los aranceles próximos "no digo que se espere un golpe, golpe tampoco, pero sí tengo que tener claro, déjame ponértelo, en otros términos. Hazte cuenta que nosotros somos la Tierra y se está reorganizando el sistema solar".

Añadió: "Yo necesito saber si me voy a quedar en mi órbita o vas a cambiar la órbita de varios planetas, porque eso es lo que determina mi posición preferencial".