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Niño muere tras permanecer horas dentro de auto en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado detuvo a la madre y al abuelo del niño mientras se investigan las circunstancias del fallecimiento.

Por El Universal

Julio 27, 2026 08:03 p.m.
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Niño muere tras permanecer horas dentro de auto en Ciudad Juárez
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      CIUDAD JUÁREZ, Chih., julio 27 (EL UNIVERSAL).- Un menor de cuatro años falleció luego de haber permanecido al menos cuatro horas dentro de un vehículo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en los últimos días las temperaturas han rebasado los 38 grados centígrados e incluso existe alerta por calor extremo.

      Niño fallece tras horas dentro de vehículo en Ciudad Juárez

      El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando según se ha mencionado, habría sido de manera accidental que el niño se quedó dentro de un vehículo de la marca Toyota en la zona del Kilómetro 29 en Ciudad Juárez.

      En un primer indicio, los familiares del menor informaron a las autoridades que perdieron de vista al niño y cuando lo encontraron estaba dentro del vehículo, por lo cual en la misma unidad lo trasladaron inconsciente hasta la estación de Bomberos número 8 ubicada en Barranco Azul y eje vial Juan Gabriel donde las autoridades reportaron su muerte.

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      Fiscalía detiene a familiares y continúa investigación

      Durante este día la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se detuvo a la madre y al abuelo del menor fallecido como parte de las investigaciones en torno al caso.

      De momento el cuerpo del niño continúa en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) ya que sus familiares están detenidos por desobediencia y como parte de las investigaciones tras el hecho.

      Cabe destacar que este caso se da cuando las autoridades de Protección Civil han lanzado una alerta por altas temperaturas en Ciudad Juárez, donde han oscilado entre los 38, 39 y hasta 40 grados centígrados.

      Hoy la Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por altas temperaturas que estará vigente hasta sábado 1 de agosto de 2026, debido a un pronóstico de calor extremo en la región.

      De acuerdo con la dependencia, durante este periodo se esperan temperaturas máximas de entre 39 y 41 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre 27 y 28 grados, por lo que exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

      Entre los principales riesgos, Protección Civil advirtió que bajo ninguna circunstancia deben dejarse niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura en el interior de un automóvil puede incrementarse rápidamente y poner en riesgo la vida.

      Asimismo, alertó sobre el incremento en el riesgo de incendios en viviendas, lotes baldíos y zonas con vegetación seca, por lo que pidió evitar la quema de basura, maleza o cualquier actividad que pueda provocar fuego.

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