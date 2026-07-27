INE otorga titularidad a 465 funcionarios electorales

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, a través de la Junta General Ejecutiva, aprobó el otorgamiento de la titularidad en el nivel del cargo o puesto a 465 funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema del INE, correspondiente al ciclo trianual 2022-2025.

Proceso de evaluación y otorgamiento de titularidad

A través de un comunicado, explicó que la determinación deriva de la verificación de los requisitos y méritos establecidos en la normativa aplicable, entre los que se encuentran la permanencia en el cargo o puesto, la participación en un proceso electoral federal ordinario, los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, las calificaciones alcanzadas en el Programa de Formación y la acreditación de no haber recibido sanciones graves o muy graves durante el periodo evaluado.

Detalló que, como parte de este proceso, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) revisó inicialmente la situación de mil 032 personas integrantes del Servicio con estatus de personal asociado.

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Resultados y beneficios de la titularidad

Precisó que al concluir la evaluación integral de los requisitos normativos correspondientes al ciclo trianual 2022-2025 se determinó que 465 personas resultaron candidatas para obtener la titularidad, de las cuales 191 son mujeres y 274 hombres.

"La titularidad constituye un reconocimiento institucional a la excelencia profesional y al compromiso demostrado por el personal a lo largo de su trayectoria dentro del SPEN. Asimismo, fortalece el modelo de carrera basado en el mérito que distingue al sistema profesional electoral mexicano", dijo.

En ese sentido, el instituto destacó que la obtención de la titularidad abre nuevas oportunidades de desarrollo dentro del SPEN, al constituirse como un requisito y una plataforma para acceder a mecanismos de crecimiento profesional, entre ellos la promoción en rangos y los procedimientos de ascenso mediante Certamen Interno.

Agregó que para aquellas personas que no acreditaron algún requisito durante esta etapa de verificación, la normativa prevé una nueva valoración en el siguiente proceso de otorgamiento de titularidad, programado para 2028, considerando los méritos que acumulen durante el ciclo trianual 2025-2028.

Además, el instituto enfatizó que con estas acciones reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la carrera profesional electoral, el reconocimiento al mérito y la consolidación de un servicio público especializado, profesional y orientado a garantizar la organización de elecciones con los más altos estándares de calidad y confianza ciudadana.