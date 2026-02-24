Ebrard: detención de "El Mencho" favorece negociaciones del T-MEC

CIUDAD DE

de" favorecerá las negociaciones del T-MEC, así lo dijo el secretario de Economía,, en entrevista telefónica con el periodista Ciro Gómez Leyva durante su programa en Radio Fórmula de este 24 de febrero.De acuerdo con las, dijo Ebrard, especialmente de, "Elque se llevó a cabo demuestra cual es la posición del Gobierno deen el sentido de hacerle frente a estas organizaciones".Mencionó que esto "demuestra lay lade nuestro", y así le fue expresado por sus contrapartes, aseguró el Secretario, asegurando que esta acción muestra la posición del gobierno de, en contraposición a la campaña de que en el país "se está tolerando al narco".Además, Ebrard mencionó que al día de hoy se tiene unade confianza con"porque han visto lo que han sido las acciones del gobierno deen el campo de laEl titular de la Secretaría de Economía aseguró que "nos va a favorecer en las próximas semanas y meses en lo que tiene que ver con la, es decir, ladelentrey Canadá".Esto, dijo, se debe a que lade "" "da por tierra con un argumento que se manejó mucho en varios círculos enrespecto a la posición del Gobierno dey de nuestras instituciones en contra de la". Esos argumentos quedan desacreditados tras las acciones en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo.-----no representan amenaza para el, aseguraRespecto al cuestionamiento de si es posible que lade los grupos criminales se dé en lugares turísticos ycomo el, Ebrard manifestó que "no se puede comparar elque se tuvo en Qatar con elque se pueda tener en", pues, dijo "enhay un".y Canadá estánpara que elsea un éxito y se tiene una superioridad eny en fuerza, como se demostró el domingo sobre ellos (el crimen organizado)".Aseguró que "estamos" para el evento y para cualquier movilización por parte de organizaciones que vean elcon otros intereses, enfatizando en grupos políticos. "No existede que nos quiten la sede mundialista", puntualizó.Durante la entrevista, Ebrard también habló sobre la decisión de ladede frenar losimpuestos por el presidente Donald Trump."Lademejoró", expresó Ebrard, confirmando quefue uno de los países menos afectados por los, esto gracias alAdicionalmente, el secretario habló de "", un proyecto entre lay el gobierno que premiará a las personas y empresas que propongan ideas nuevas que aporten valor a la economía.