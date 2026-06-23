"El bono no fue para la CNTE"

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el bono de 800 millones de pesos que desembolsó la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya sido entregado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para retirar el plantón que mantenía en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y afirmó que estos recursos fueron destinados directamente a escuelas en Oaxaca con el fin de mejorar la educación de los niños en la entidad.

Explicó que "lo primero es que no se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca (...) Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada, es para la educación de los niños en Oaxaca. No se entregan al sindicato para que el sindicato les entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas", dijo la presidenta.

"Entonces está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato. Eso es falso. Va para mejorar la educación para los niños en Oaxaca", agregó.

En ese sentido, la Mandataria detalló que los recursos se traducen en mayor número de plazas para maestros, las cuales se coordinan con la mesa tripartita, y mejoras para las escuelas, entre otras.

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"El año pasado, por ejemplo, se acordó que hubiera computadoras e impresoras para todas las escuelas, que se necesitan obviamente", manifestó.

Adicionalmente, aseguró que su gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo con el magisterio disidente; sin embargo, enfatizó que las negociaciones deben realizarse con quienes cuentan con la representación legítima de los trabajadores, electos mediante procesos democráticos.

Sobre el bono, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, rechazó que el gobierno federal haya "sobornado" a la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de que levantara su plantón en la Ciudad de México mediante el que exigía la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones.