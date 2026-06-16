logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

El ciclo escolar, en riesgo por la huelga

El paro de los maestros afecta a un millón 390 mil 673 estudiantes de educación básica

Por El Universal

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
El ciclo escolar, en riesgo por la huelga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- A menos de un mes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, la falta de acuerdos entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene en riesgo la conclusión de cursos para un millón 390 mil 673 estudiantes de educación básica en el país, afectados por el paro indefinido y las movilizaciones que el magisterio disidente sostiene desde el pasado 1 de junio.

      Según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con corte al 5 de junio, Oaxaca encabeza la lista de estados con el mayor número de planteles afectados, con 10 mil 653 escuelas cerradas, equivalentes a 80.61% de sus centros educativos públicos. Le siguen Chiapas, con 2 mil 392 escuelas; Zacatecas, con 2 mil 81; Guerrero, con mil 380, y Michoacán, con 767.

      Los datos oficiales indican además que 88 mil 106 docentes participan en las movilizaciones tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, donde la CNTE mantiene su mayor presencia organizativa.

      En términos de matrícula, el estado de Oaxaca concentra la mayor afectación con 734 mil 54 alumnos sin clases, seguido de Chiapas, con 261 mil 414; Zacatecas, con 217 mil 375; Guerrero, con 117 mil 495, y Michoacán, con 54 mil 106.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A nivel nacional, el paro impacta a 8.49% de las escuelas públicas del país, cuando faltan pocas semanas para el cierre del ciclo escolar.

      Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el problema no se limita a una disputa laboral entre el gobierno y el magisterio, sino que involucra directamente la garantía del derecho a la educación de cientos de miles de niños y adolescentes.

      El especialista sostiene que los desacuerdos y la falta de voluntad política de las partes para construir una salida negociada mantienen en incertidumbre el cierre del ciclo escolar, particularmente porque no existe una estrategia pública para atender el aprendizaje perdido durante el conflicto.

      "Hasta ahora ni la autoridad educativa ni la CNTE han explicado cómo se va a enfrentar el impacto pedagógico de varias semanas sin clases. Ese tema necesariamente tendrá que formar parte de las negociaciones", advierte el especialista.

      Martínez recuerda que de acuerdo con el marco normativo nacional e internacional, la obligación principal de garantizar el derecho a la educación corresponde al Estado mexicano.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Conagua prevé canícula en México para julio de 2026
        Conagua prevé canícula en México para julio de 2026

        Conagua prevé canícula en México para julio de 2026

        SLP

        El Universal

        El fenómeno de El Niño podría alterar la duración y efectos de la canícula en México durante 2026.

        Maru Campos destaca avance en seguridad y confianza ciudadana en Chihuahua
        Maru Campos destaca avance en seguridad y confianza ciudadana en Chihuahua

        Maru Campos destaca avance en seguridad y confianza ciudadana en Chihuahua

        SLP

        El Universal

        La gobernadora informó mejoras en percepción de seguridad y confianza en la Policía Estatal.

        Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena
        Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena

        Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena

        SLP

        El Universal

        El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró a Manuel Zavala como delegado en funciones de secretario de organización.

        Kenia López ve oportunidad en declaraciones de Zar Antidrogas de EU
        Kenia López ve oportunidad en declaraciones de Zar Antidrogas de EU

        Kenia López ve oportunidad en declaraciones de Zar Antidrogas de EU

        SLP

        El Universal

        La presidenta de la Cámara de Diputados destaca que las declaraciones de la Zar Antidrogas no son un ataque, sino una oportunidad para demostrar el Estado de Derecho en México.