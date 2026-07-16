El Cuauhtémoc, de regreso al mar

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ACAPULCO, Gro.- El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01), conocido como "El Caballero de los Mares", inició el Crucero de Instrucción "Pacífico Norte 2026", al zarpar del puerto de Acapulco, Guerrero con 281 pasajeros.

Esto luego del accidente que ocurrió el 17 mayo de 2025, al chocar contra el puente de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, donde fallecieron dos cadetes y dejó más de 20 heridos.

El Buque "Cuauhtémoc" va a recorrer distintos puertos: Honolulu, EU; Seward, Alaska; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego en Estados Unidos, retornando el 15 de octubre de este año al puerto de Acapulco.

El Crucero de Instrucción está conformado por 144 Guardiamarinas (estudiantes de últimos años de la escuela naval), 45 mujeres y 99 hombres. La tripulación se integra por 137 elementos de ellos 106 hombres y 31 mujeres.

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Abordo del "Caballero de los Mares", el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que 2026 ha sido un año de importantes acciones y hechos para la Institución.

"Como marinos navales... Hemos compartido la misma voluntad, esperanza con millones de mexicanas y mexicanos por trascender en favor de nuestra patria, estamos convencidos que la mejor forma de lograrlo ha sido evolucionando nuestras capacidades bajo una nueva arquitectura Institucional.

"Y nuevo concepto operacional que constituye la razón de ser, de una Secretaría de Marina Armada de México que realiza acciones en apoyo al desarrollo nacional y a la seguridad. Una Marina permanente para nuestra Nación... Que actúa en apoyo a la población civil, la defensa del país y la acción diplomática", aseveró el titular de la Semar.

Ante decenas de elementos navales, el almirante sostuvo que "El Caballeros de los Marres", tiene una participación puntual al compartir el mensaje de paz y de buena voluntad de todo el pueblo mexicano, en cada puerto extranjero que visita.

"Tenemos la certeza que el Buque va a cumplir cabalmente con la misión asignada... Ser el custodio del aprendizaje de la juventud naval, que hoy se embarca, tenemos plena confianza en su pericia y su espíritu de cuerpo, podrán sortear los desafíos del océano", refirió Morales Ángeles.

También llamó a los Guardiamarinas a mantener en alto el estandarte de la fraternidad, rectitud y gallardía.

El almirante subrayó que este crucero no es un simple viaje, "es el crisol que terminará de forjar su temple, audacia y liderazgo como oficiales que van a comandar el poder naval de la Federación.