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"El dinero será para las necesidades educativas"

Por El Universal

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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"El dinero será para las necesidades educativas"
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      Oaxaca, Oax.- El gobierno de Oaxaca aseguró que los 800 millones de pesos otorgados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se aplicarán de manera directa para atender necesidades específicas del sistema educativo en el estado.

      Precisó que ese dinero será para atender incidencias laborales del personal educativo, con el propósito de mejorar el funcionamiento del sistema sin intermediarios. Y afirmó que los 800 millones se orientan a procesos como contrataciones, recategorizaciones, compactación de horas y otras acciones necesarias para la operación educativa en cada entidad.

      El 19 de junio de 2026, mismo día en que la Sección 22 de la CNTE anunció una consulta a sus bases para concluir el paro indefinido de labores, lo que finalmente ocurrió, los gobiernos federal y estatal hicieron públicos algunos ofrecimientos al magisterio oaxaqueño.

      Una de esas respuestas era la entrega de recursos económicos a la Sección 22 de la CNTE para atender las necesidades educativas y combatir el rezago educativo en Oaxaca, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026, es decir, 800 millones de pesos.

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      La entrega de estos recursos a la dirigencia sindical de Oaxaca, se informó, fue una de las soluciones para concluir el paro de labores y plantón.

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