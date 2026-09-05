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"El Pelón", sucesor del Mencho: García Harfuch

Por EFE

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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      Ciudad de México.- El Gobierno de México indicó este viernes, al igual que Estados Unidos, que Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, es el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte en febrero pasado de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó además que Valencia González tiene una orden de extradición. 

      "Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad", señaló el funcionario, tras recordar que el Gabinete de Seguridad ya lo había vinculado tras la muerte de El Mencho como el que "más resalta de los líderes regionales del Cártel de Jalisco".

      El Departamento del Tesoro lo identificó en julio como el nuevo líder del CJNG y sostuvo que asumió el mando después de la muerte de su padrastro, El Mencho.

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      El 5 de agosto, el Departamento de Justicia de EU y la DEA reiteraron que, según documentos judiciales e inteligencia de esa agencia, Valencia asumió la jefatura del cartel. Washington aumentó entonces de 5 millones a 25 millones de dólares la recompensa por información.

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