Localizan 12 de 13 víctimas del Tren Interoceánico

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría De Marina (Semar), reportó que de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 12 han sido localizadas y una continúa en labores de búsqueda.

En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, el secretario de Marina expresó sus condolencias y comentó que de las 250 personas a bordo, nueve fueron atendidas en sitio, 109 en hospitales y 34 están hospitalizadas.

"Lamentablemente el fallecimiento de 13 personas. De esas 13 personas hemos localizado 12 y una continúa en labores de rescate", señaló Morales Ángeles.

Explicó que se descarriló la locomotora, lo que llevó a que los cuatro vagones se salieran de las vías; el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad; el segundo quedó parcialmente suspendido; y los otros dos quedaron sin daños graves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La toma de hechos, refirió el titular de la Semar, está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del estado de Oaxaca. Agregó que este día, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, se va a dar la evaluación técnica de los hechos.

"Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo la caja negra ferroviaria", dijo el almirante al destacar el despliegue de elementos y vehículos, así como empresas privadas que también asistieron.

Detalló que el Tren cuenta con dos pólizas de seguro: una para pasajeros y otra para el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía.

Mencionó que una camioneta exploradora (hi-rail) recorrió la ruta para confirmar que no hubiera fallas estructurales, deformaciones ni obstáculos, y en esa ocasión informó que las vías se encontraban en "buenas condiciones operativas para circular el Tren".