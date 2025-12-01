¿El Servicio Militar 2026 es obligatorio?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional establece en su portal oficial que el Servicio Militar Nacional es un deber para los ciudadanos mexicanos varones conforme al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este mandato se ha mantenido vigente desde su formalización en el siglo XX y continúa aplicándose de la misma manera para las nuevas generaciones.

De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial del Gobierno de México, el proceso del Servicio Militar se conforma por cinco etapas que permanecen sin modificaciones públicas:

Alistamiento

Sorteo

Reclutamiento

Adiestramiento

Lliberación

Estas fases son las que permiten a los jóvenes definir su situación militar y obtener posteriormente la cartilla militar liberada, documento que tiene validez en trámites administrativos y laborales.

En los materiales oficiales, la Sedena explica que durante el sorteo se asignan las conocidas bolas.

La bola blanca o azul corresponde a los jóvenes encuadrados, quienes deben cumplir con el adiestramiento establecido por la Secretaría.

La bola negra señala a los jóvenes disponibles, quienes no están obligados a participar en la fase de adiestramiento.

Este procedimiento continúa siendo uno de los elementos esenciales para determinar la participación en las actividades castrenses básicas orientadas a la disciplina y la organización civil.

Consecuencias de no cumplir con el Servicio Militar

Aunque la Sedena no impone sanciones penales como multas o prisión a quienes no realicen su Servicio Militar, sí existen implicaciones prácticas.

El propio Gobierno de México señala que la cartilla militar puede ser solicitada como requisito para empleos en dependencias públicas, instituciones de seguridad y otros sectores donde se solicita comprobar la situación militar del ciudadano.

También puede ser necesaria en ciertos trámites oficiales, los cuales consideran la cartilla como un documento que acredita identidad y cumplimiento cívico.

En consecuencia, quienes no realizan el Servicio Militar o no concluyen su proceso no obtienen la cartilla liberada, lo que deja su situación militar como irregular y puede restringir su participación en algunos procesos administrativos.

A partir de 2026, el adiestramiento del Servicio Militar Nacional estará conformado por dos escalones. Cada uno incluye 13 sesiones sabatinas equivalentes a tres meses de actividades, con un horario de 07:00 a 13:00 horas.

Durante este periodo, hombres y mujeres voluntarias recibirán capacitación en Unidades Militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, donde se instruyen en los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente.

Otra modalidad consiste en ser encuadrado dentro de una Compañía del Servicio Militar Nacional. En este caso, el adiestramiento se realiza de manera interna de lunes a viernes y los sábados hasta las 11:00 horas, también con una duración de tres meses.

Una obligación vigente y un documento necesario

El Servicio Militar Nacional continúa siendo una obligación ciudadana respaldada por la legislación y administrada por la Sedena. Aunque no haya sanciones penales por no cumplir, la cartilla militar sigue desempeñando un papel importante en la vida administrativa y laboral. Por ello, para muchos jóvenes, cumplir con este proceso sigue representando una ventaja práctica para evitar obstáculos en trámites futuros.