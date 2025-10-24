logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Emiten Alerta Amber por el robo de una bebé en Durango

Tras la sustracción, la fiscalía pide ayuda a la ciudadanía y medios para localizar a la responsable

Por El Universal

Octubre 24, 2025 10:10 a.m.
A
Emiten Alerta Amber por el robo de una bebé en Durango

La fiscalía de Durango emitió una Alerta Ámber por la desaparición de una bebé de un mes de nacida, sustraída del hospital Materno Infantil de la capital.

La sustracción ocurrió la tarde del jueves. La bebé, identificada como Judith Alejandra Rivas Ruiz, nació apenas el 20 de septiembre, mide 55 centímetros, y como características se menciona en la alerta: abundante cabello color negro, cejas semipobladas, ojos cafés rasgados y tez morena clara.

Mujer roba a bebé

La fiscalía también emitió una ficha de búsqueda con las características de la persona que presuntamente se robó a la bebé. La describe como una mujer de entre 35 a 45 años, 1.58 centímetros de estatura aproximadamente, tez morena clara, cara ovalada, ceja delineada, boca grande y labios gruesos. Como señas particulares: acné en las mejillas, dientes frontales manchados, torcidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un video que circula en redes sociales, se observa a la mujer, vestida con filipina (uniforme médico), salir del hospital con la bebé en brazos.

La fiscalía estatal solicitó la colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación para difundir la alerta. En caso de tener información se exhorta a llamar al número de emergencias 911 o enviar un correo electrónico a la dirección: nolocalizados.fged@durango.gob.mx.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Emiten Alerta Amber por el robo de una bebé en Durango
Emiten Alerta Amber por el robo de una bebé en Durango

Emiten Alerta Amber por el robo de una bebé en Durango

SLP

El Universal

Tras la sustracción, la fiscalía pide ayuda a la ciudadanía y medios para localizar a la responsable

Melissa será huracán en las próximas horas
Melissa será huracán en las próximas horas

"Melissa" será huracán en las próximas horas

SLP

El Universal

Seis de cada 10 se sienten inseguros
Seis de cada 10 se sienten inseguros

Seis de cada 10 se sienten inseguros

SLP

El Universal

El 63% considera inseguro el sitio en que viven: encuesta de Inegi

Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores
Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores

Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores

SLP

El Universal