Seis de cada 10 se sienten inseguros

Ciudad de México.- En septiembre pasado, 63% de la población de 18 años y más residente en las principales localidades del país consideró que es inseguro vivir en su ciudad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados por el Inegi.

Según el instituto, lo anterior representa un alza estadísticamente significativa en comparación con el 58.6% reportado en septiembre de 2024, pero no representa un cambio relevante con relación a la tasa de 63.2% de junio de 2025, su nivel más alto desde diciembre de 2022.

Por género, la percepción de inseguridad fue mayor entre las mujeres, con una tasa de 68.2% contra 56.7% de los hombres.

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas adultas que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron Culiacán, con 88.3%; Irapuato, 88.2%; Chilpancingo, 86.3%; Ecatepec, 84.4%, y Cuernavaca, con 84.2%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.9%; Piedras Negras, 15.0%; la alcaldía Benito Juárez, 15.6%; Los Mochis, 19.2%, y San Nicolás de los Garza, con 22.4%.

Sobre la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en septiembre pasado 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 64.9% en el transporte público, 64.4% en las calles y 57.1% en las carreteras.

Al desagregar según el sexo para los espacios físicos, 77.8% de las mujeres manifestaron sentirse inseguras en cajeros automáticos localizados en la vía pública y 70.6%, en el transporte público. En tanto, 64.8% de los hombres dijeron sentirse inseguros en cajeros automáticos localizados en la vía pública.