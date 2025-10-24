Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores

Ciudad de México.- Los grupos criminales de la Tierra Caliente de Michoacán se embolsan al año alrededor de 3 mil 600 millones de pesos por la extorsión a productores y empacadores de limón del Valle de Apatzingán, según estimaciones de citricultores y autoridades estatales.

Lo anterior, sin contar la cuota que cobran a los carniceros, polleros, abarroteros, gasolineros, tortilleros, papayeros, mangueros, panaderos, y a los que venden materiales para la construcción y transportan insumos a la región dominada por Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al año se producen más de 900 mil toneladas del cítrico, principalmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Múgica, y organizaciones delictivas como Los Viagras, Blancos de Troya, CJNG, Caballeros Templarios, Cártel de la Virgen y el Cártel de Tepalcatepec cobran dos pesos por kilo de limón cortado y la misma cantidad por cada kilogramo que se empaca para su comercialización.

Productores y empresarios consultados por El Universal, quienes solicitaron anonimato por temor a represalias, aseguran que las cuotas y cobros de piso de la delincuencia organizada representan entre 60% y 70% de sus utilidades anuales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, denuncian, no sólo es la extorsión a limoneros, sino a los ganaderos, carniceros, tortilleros, panaderos, abarroteros y gasolineros, “todos los sectores están afectados por esto”.

Desde hace unos años, el precio del limón cayó drásticamente, oscilando entre los cuatro pesos por kilogramo al mayoreo, muy por debajo del costo de producción, lo que afecta a productores, cortadores y comercializadores.