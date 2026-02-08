logo pulso
Empleado de motel asesinado en Culiacán

Por El Universal

Febrero 08, 2026 11:33 a.m.
A
CULIACÁN, Sin., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- En una de las habitaciones de un motel, ubicados en la salida norte de la capital del estado fue asesinado de varios balazos, uno de los empleados de nombre, Iván Alexander "N", de 23 años de edad, sin que se conozcan cómo sucedieron los hechos.

Una llamada a las líneas de emergencia activaron a los elementos de seguridad y de los cuerpos de ayuda, ante la notificación de que una persona había sido lesionada a balazos, en una de las habitaciones, al llegar los paramédicos y revisarlo, determinaron que esta no presentaba signos vitales.

Ante su fallecimiento, se notificó a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se presentaron a dar fe de la víctima y recolectaron evidencias y testimonios, sobre el posible móvil del homicidio del empleado en una de las habitaciones del motel.

Se desconoce, si Iván Alexander "N", limpiaba la habitación o este había llevando algún servicio a un cliente hospedado, por lo que los investigadores, integran la carpeta respectiva para poder esclarecer este asesinato.

SLP

El Universal

