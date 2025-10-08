logo pulso
En 2026 se hará la revisión sobre el T-MEC: Sheinbaum

La presidenta respondió al amago de Trump sobre el tratado

Por El Universal

Octubre 08, 2025 10:56 a.m.
A
Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

Ante el amago del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar el T-MEC con cada país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no tienen información sobre estas intenciones, pero que el acuerdo comercial es ley en los tres países, y que en 2026 se hará revisión.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria informó que se llevan a cabo las revisiones a 50 puntos que planteó el país vecino del norte.
"Pero nosotros no tenemos ninguna información adicional de cómo se van a llevar a cabo las revisiones, ¿a la fecha qué estamos haciendo? si recuerdan ahí cerca de 50 puntos que planteó Estados Unidos, de lo que ellos consideran problemas de México frente al Tratado comercial, muchas de ellas se están aclarando porque no necesariamente es la visión que ellos tienen".
"(...) hay algunas que están planteando que nosotros no estamos de acuerdo y se revisan, estamos en esta revisión de estos puntos, la mayoría hayan sido, por lo menos desde nuestro punto de vista, resueltos y la revisión formal todavía no se abre (...) pero no hay hasta ahora nada adicional", explicó.
En ese sentido, Sheinbaum reiteró que este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es ley, por lo que en 2026 sólo es revisión, y en caso de buscar cambios, se requiere una revisión profunda.
"El T-MEC es ley en Canadá, Estados Unidos y en México, pasó por el Congreso, si quisiera cambiarse tendría que hacerse una revisión muy profunda, también puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá y Canadá y México, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales", recalcó.

