Cae en Veracruz sujeto tras estafar a limonero

La Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión, en colaboración con Veracruz, en contra de Rolando "N", quien es señalado por su probable participación en el delito de fraude específico en concurso real con el delito de ataque peligroso, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Los hechos ocurrieron en abril de 2023, cuando el ahora imputado presuntamente acordó con la víctima que le proporcionara 180 toneladas de limón para su venta y que posteriormente se las pagaría. Al paso de unos días, le comentó que ya le había hecho la transferencia de pago, pero esta nunca se reflejó; además, lo amenazó de causarle daño si continuaba reclamándole el dinero.

Al recibir la denuncia, agentes del Ministerio Público iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, la cual fue judicializada y presentada ante un Juez de Control, quien emitió la orden de aprehensión contra el imputado.

Posteriormente, elementos de la PDI localizaron al presunto partícipe en Veracruz, por lo que se trasladaron para lograr su captura. En el lugar, los agentes le notificaron sobre el mandato judicial emitido en su contra y los derechos que le asisten.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, Rolando "N" fue trasladado e ingresado a los separos de la FGESLP para después ser puesto a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de definir su situación jurídica.