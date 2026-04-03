ENARM abre registro hoy; consulta los requisitos, sedes y fechas
El examen se aplicará en cinco estados y el pago no garantiza lugar; el registro electrónico inicia en abril.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- ElExamen Nacional para Aspirantes a Residencia Médicas
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2026 (ENARM) abrió este viernes su registro para aquellos médicas y médicos generales mexicanos y extranjeros que aspiren a realizar una residencia médica.
Si eres aspirante, deberás cumplir de manera obligatoria con los requisitos y condicionantes establecidos en la convocatoria. Por lo anterior, te desglosamos las fechas clave, para que no olvides llevar a cabo cada paso.
¿Cuándo inicia la inscripción al ENARM 2026?
La etapa de inscripción al examen incluye un pre-registro en internet, el cual inició este viernes 03 de abril a las 10:00 horas y concluye el próximo 29 de mayo a las 16:00 horas.
Para registrarte al ENARM, el Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNRM) habilitó a siguiente página: https://www.cifrhs.salud.gob.mx en la que cual debes seleccionar la Categoría 2 e indicar en qué categoría participarás:
· Pre-registro Categoría MEXICANA
· Pre-registro Categoría SEMAR
· Pre-registro Categoría Defensa
· Preregistro Categoría EXTRANJERA.
Luego, debes generar tu folio y realizar el pago para poder acceder al examen, el cual tiene un costo de 3 mil 300 pesos. Cabe destacar que este pago no garantiza tu lugar. Este proceso tuvo inicio a las 10:00 horas de este 3 de abril y concluye hasta las 17:00 horas del 05 de junio de este año.
Posteriormente debes completar registro electrónico, el cual tienes que realizarlo posterior a hacer el pago, considerando que el mismo se identifica hasta después de 8 días hábiles posteriores a su realización. Este proceso inicia a las 17:00 horas del 15 de abril de 2026 hasta las 17:00 horas del 15 de junio de 2026.
¿Qué datos piden para el pre-registro en cada categoría?
Los datos que se deben registrar en la etapa del pre-registro varían dependiendo de la categoría a en la que te registres. De acuerdo con el SNRM, estos son los datos que debes proporcionar en cada categoría:
Categoría mexicana: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento (Entidad Federativa) y Clave Única de Registro de Población (CURP). Para las y los médicos de esta categoría no se acepta la CURP temporal ni documento migratorio.
Categoría extranjera: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad y número de pasaporte vigente. Para las y los médicos de esta categoría no se acepta la CURP temporal ni documento migratorio diferente al pasaporte vigente.
Categoría SEMAR: debe tener autorización previa de las autoridades institucionales para el pre-registro.
Categoría Defensa: como en el cas de la categoría SEMAR, se debe tener autorización previa de autoridades institucionales para el pre-registro.
Es importante resaltar que el SNRM precisa que, una vez realizado el registro en cualquiera de las categorías, no habrá cambios en la misma y, si se detecta haber elegido una categoría diferente a la que le corresponde, el expediente será cancelado automáticamente, independientemente de la etapa en la que se encuentre.
¿Cuándo se aplica el ENARM 2026?
El Examen Nacional para Aspirantes a Residencia Médicas 2026 se realizará en tres jornadas:
· Lunes 28 de septiembre de 2026
· Martes 29 de septiembre de 2026
· Miércoles 30 de septiembre de 2026
Para conocer la sede fecha y turno debes esperar al 1 de septiembre de 2026.
En su 50° edición, el ENARM 2026 se aplicará en sedes distribuidas en cinco estados:
· Puebla
· Guanajuato
· Michoacán
· Sonora
· Yucatán
La información respecto a las ubicaciones específicas se darán a conocer entre el 7 y el 9 de septiembre de 2026 a través de la página de Internet de la CIFRHS. Para la aplicación del examen, deberás consultar el Instructivo para el registro, ingreso y aplicación del examen, que se publicará en la página web de la CIFRHS después de las 17:00 horas del 11 de septiembre de 2026.
¿Cómo seleccionan a los médicos de categoría mexicana?
La selección de las médicas y los médicos de categoría mexicana está determinada por el número de plazas autorizadas por cada institución de salud, para cada especialidad y, de conformidad con los campos clínicos de los cursos de especialidad avalados en el SNRM por las instituciones educativas.
¿Qué es el ENARM?
El ENARM es el examen que mide el conocimiento en el contexto del ejercicio de la medicina general, constituyéndose como la primera etapa del proceso para ingresar al SNRM.1
Se desarrolla mediante procesos auditados y certificados notarialmente durante el proceso de aplicación del examen y tiene por objetivo seleccionar a las médicas y los médicos generales mexicanos y extranjeros que aspiren a realizar una residencia médica a través de un curso universitario de especialidad, con base en el mérito académico.
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