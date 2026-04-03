ENARM abre registro hoy; consulta los requisitos, sedes y fechas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- El

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2026 () abrió este viernes su registro para aquellos médicas y médicos generales mexicanos y extranjeros que aspiren a realizar una residencia médica.Si eres aspirante, deberás cumplir de manera obligatoria con los requisitos y condicionantes establecidos en la. Por lo anterior, te desglosamos las, para que no olvides llevar a cabo cada paso.¿Cuándo inicia la inscripción alLa etapa de inscripción al examen incluye un pre-registro en internet, el cual inició este viernesa las 10:00 horas y concluye el próximo 29 de mayo a las 16:00 horas.Para registrarte al, el) habilitó a siguiente página:en la que cual debes seleccionar lae indicar en qué categoría participarás:· Pre-registro· Pre-registro· Pre-registro· PreregistroLuego, debes generar tu folio y realizar el pago para poder acceder al examen, el cual tiene un costo de 3 mil 300 pesos. Cabe destacar que este pago no garantiza tu lugar. Este proceso tuvo inicio a las 10:00 horas de este 3 de abril y concluye hasta las 17:00 horas del 05 de junio de este año.Posteriormente debes completar, el cual tienes que realizarlo posterior a hacer el pago, considerando que el mismo se identifica hasta después deposteriores a su realización. Este proceso inicia a las 17:00 horas del 15 de abril de 2026 hasta las 17:00 horas delde 2026.¿Qué datos piden para el pre-registro en cada categoría?Los datos que se deben registrar en la etapa del pre-registro varían dependiendo de la categoría a en la que te registres. De acuerdo con el, estos son los datos que debes proporcionar en cada categoría:: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento (Entidad Federativa) y Clave Única de Registro de Población (). Para las y los médicos de esta categoría no se acepta latemporal ni documento migratorio.: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento,y número de. Para las y los médicos de esta categoría no se acepta latemporal ni documento migratorio diferente al: debe tenerde laspara el pre-registro.: como en el cas de la, se debe tenerdepara el pre-registro.Es importante resaltar que elprecisa que, una vez realizado el registro en cualquiera de las categorías, no habrá cambios en la misma y, si se detecta haber elegido una categoría diferente a la que le corresponde, el expediente será cancelado automáticamente, independientemente de la etapa en la que se encuentre.¿Cuándo se aplica elElpara2026 se realizará en· Lunes 28 de septiembre de 2026· Martes 29 de septiembre de 2026· Miércoles 30 de septiembre de 2026Para conocer la sede fecha y turno debes esperar al 1 de septiembre de 2026.En su 50° edición, else aplicará endistribuidas en cinco estados:· Michoacán· Sonora· YucatánLa información respecto a lasse darán a conocer entre el 7 y el 9 de septiembre de 2026 a través de la página de Internet de la. Para la aplicación del examen, deberás consultar el Instructivo para el registro, ingreso y aplicación del examen, que se publicará en la página web de ladespués de las 17:00 horas del 11 de septiembre de 2026.¿Cómo seleccionan a los médicos deLa selección de las médicas y los médicos deestá determinada por el número depor cada institución de salud, para cada especialidad y, de conformidad con los campos clínicos de los cursos de especialidad avalados en elpor las instituciones educativas.¿Qué es elEles el examen que mide el conocimiento en el contexto del ejercicio de la medicina general, constituyéndose como la primera etapa del proceso para ingresar al.1Se desarrolla mediante procesos auditados y certificados notarialmente durante el proceso de aplicación del examen y tiene por objetivo seleccionar a las médicas y los médicos generales mexicanos y extranjeros que aspiren a realizar una residencia médica a través de un curso universitario de especialidad, con base en el