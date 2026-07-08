Enésimo derrame de combustóleo

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JUCHITÁN, OAx..- La mañana del martes se registró un nuevo derrame de combustóleo pesado en el municipio de Salina Cruz; el incidente se detectó en el campo "El Chayno" y provocó la movilización de personas de protección civil y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El coordinador de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, detalló que el derrame fue reportado por los vecinos alrededor de las 6:00 horas del martes, quienes advirtieron un fuerte olor a hidrocarburo.

En las cuatro últimas semanas, este es el séptimo derrame de combustóleo pesado que se registra en colonias de Salina Cruz y que se ubican en las inmediaciones de la refinería "Antonio Dovalí Jaime".

El funcionario estatal aseguró que personal de Protección Civil y de Pemex acordonaron el área y maquinaria especializada inició las labores de recuperación y contención del combustible derramado para evitar mayores afectaciones.

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Precisó que el material que se derramó corresponde a combustible pesado, el cual genera un olor intenso, y sostuvo que no representa un riesgo para la población.

"Las labores de monitoreo continuarán hasta concluir la atención de la fuga y confirmar que no exista peligro para los habitantes de la zona", dijo en conferencia de prensa.

La Regiduría de Ecología del ayuntamiento de Salina Cruz señaló que desde el año 2022 se han registrado más de 60 derrames de combustóleo en diferentes colonias del municipio, principalmente en Aviación, Monte Albán y Jardines.

El mes de junio pasado se registraron varios eventos en la costa de Bahías La Ventosa de Salina Cruz, lo que causó la inconformidad de pescadores y comerciantes de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.