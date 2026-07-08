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Entra en vigor la "Ley Chancla" en Ags.

Por El Universal

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Entra en vigor la "Ley Chancla" en Ags.
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      AGUASCALIENTES, Ags.- Este martes entró en vigor la denominada "Ley Chancla" que prohíbe los castigos corporales o humillantes en contra de niñas, niños o adolescentes, incluidos los pellizcos y tirones de cabello o de orejas, en la entidad.

      La disposición está prevista en la reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, publicadas el 6 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado.

      La prohibición establecida en el artículo 4, contempla todo acto en el que se utilice la fuerza física, "incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas".

      Asimismo, "obligar a niñas, niños o adolescentes a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve".

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      La norma es aplicable en los espacios en los que se desenvuelven las personas menores de edad, como el hogar, escuelas, parques, instituciones, espacios públicos.

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