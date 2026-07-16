Envían iniciativa para erradicar el feminicidio

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CIUDAD DE MÉXICO.- Al reconocer que la violencia feminicida persiste en México, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, para erradicar este crimen, homologar penas y protocolos de investigación.

"El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer es el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es un delito de odio asociado a ser mujer. En nuestro país, aun cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción", declaró.

De ser aprobada en el próximo periodo de sesiones, se establecerá una pena de 50 a 70 años de prisión a quien asesine a una mujer y se acrediten razones de género, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, parentesco con el agresor, entre otras. Además, el Ejecutivo federal fijó 19 agravantes para aumentar la pena, en caso, por ejemplo, de que la víctima sea una niña, adolescente, periodista o migrante.

"Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es, la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación, a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas".

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