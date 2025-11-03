Escoltas de Carlos Manzo, sin vínculos con crimen organizado: Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que existan indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, estén vinculados con la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, García Harfuch explicó que, de acuerdo con las investigaciones en curso y las declaraciones recabadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no hay elementos que relacionen al grupo de seguridad del alcalde con grupos criminales.

"No existe ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga vínculos con la delincuencia organizada. De hecho, fue uno de sus propios escoltas quien abatió al agresor que privó de la vida al presidente municipal de Uruapan", detalló.

El funcionario subrayó que los escoltas municipales reaccionaron de inmediato durante el ataque, pues formaban parte del primer círculo de seguridad del edil. Además, confirmó que las autoridades cuentan ya con videos e imágenes del agresor obtenidos de cámaras cercanas al lugar de los hechos, los cuales están siendo analizados por equipos de investigación federales y estatales.

Refuerzan operativos en Michoacán

García Harfuch informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán los operativos de seguridad e investigación en Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Marina.

"Tenemos varias operaciones en curso en Michoacán. Vamos a fortalecerlas con más elementos de las fuerzas armadas y agentes de investigación. Nuestra prioridad es ubicar a los responsables y realizar detenciones con operativos claros y coordinados. No habrá impunidad", afirmó.

El secretario recordó que en las últimas semanas se han realizado detenciones relevantes en la entidad, aunque también se han registrado agresiones contra elementos de seguridad, en las que han perdido la vida militares y policías.

Sedena: seguridad municipal estaba bajo coordinación

Por su parte, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el esquema de protección del alcalde de Uruapan se definió en coordinación con el propio edil, quien decidió que su seguridad inmediata estuviera a cargo de policías municipales de confianza, mientras que la Guardia Nacional brindaba seguridad periférica y acompañamiento en recorridos.

"El alcalde era una persona muy activa que salía constantemente a campo y participaba incluso en algunos operativos. Por eso, la Guardia Nacional tenía la misión de acompañarlo y reforzar su seguridad con armamento adecuado para enfrentar posibles agresiones", detalló Trevilla.

El jefe militar enfatizó que tanto el Ejército como la Guardia Nacional mantienen el compromiso de colaborar plenamente con las autoridades investigadoras para esclarecer el crimen y garantizar que no haya impunidad.

Asimismo, explicó que en todos los casos en que se asignan escoltas a funcionarios o autoridades locales se realiza un análisis de riesgo conjunto, en el que participan la SSPC y otras dependencias federales, para definir el tipo de protección que debe otorgarse, ya sea con personal de la Guardia Nacional, del Servicio de Protección Federal o incluso con fuerzas especiales, según el nivel de amenaza.

No descarta que FGR atraiga caso de Carlos Manzo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch indicó que si se llegara a requerir el apoyo de la FGR, el fiscal Alejandro Gertz Manero "siempre está dispuesto".

"Si llegáramos a requerir el apoyo de la Fiscalía General de la República, el fiscal siempre está dispuesto. Ahorita, la investigación que tenemos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, como en otros casos, la tenemos firme y va a avanzar bien.

"Pero si llegara a ser necesario, por supuesto solicitaríamos al fiscal general de la República", dijo.

"¿Se está considerando que este es un homicidio del fuero común?", se le preguntó.

"No, por supuesto que no porque participó delincuencia organizada. Aquí lo importante, más que quien lo atraiga, es que se resuelva. Nosotros estamos trabajando como gobierno de México con la Fiscalía del estado Michoacán, porque ahí inició, es ahí donde inicia la carpeta de investigación.

"Si fuera necesario, por supuesto solicitaremos al fiscal que lo atraiga", respondió el secretario de Seguridad.

Sobre los grupos involucrados en este hecho, García Harfuch dijo que lo arrojará la investigación y mencionó a Los Viagras, Cártel Jalisco y Blancos de Troya.

Indicó el secretario de seguridad que el evento en el que fue asesinado Carlos Manzo era público y no había revisión de las personas, lo que fue aprovechado por los perpetradores.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se está en contacto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, además que pidió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que "esté muy cerca" de la familia del alcalde asesinado.

Apuntó que habló con la esposa y hermano de Carlos Manzo.