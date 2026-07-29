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Establecen nuevas tarifas para Tren Maya

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Establecen nuevas tarifas para Tren Maya
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Decreto Presidencial publicado el 17 de julio en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen nuevas tarifas de acceso al Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, establece también que la empresa paraestatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V (GAFSACOMM) será ahora la encargada del cobro de las taquillas, situación que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura leen como un intento de privatización de la Zona Arqueológica de Tulum.

      Fue este lunes que el Sindicato publicó un comunicado donde señaló que las zonas arqueológicas no son parques temáticos o centros de atracción turística subordinados a intereses económicos, y que no deben ser manejadas por empresas paraestatales.

      Al respecto, el experto en políticas culturales, Bolfy Cottom, señala que no ve un intento directo de privatizar la Zona Arqueológica de Tulum, pero sí lee la intención del gobierno federal de destinar más recursos a la infraestructura del Tren Maya y usar las zonas arqueológicas para generar turismo y, por ende, más recursos, pero manejados por fuerzas militares.

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