Estado de México registra 5 mil desapariciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuautitlán Izcalli, Méx.- En el Estado de México hay reporte de 5 mil 808 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el periodo de enero de 2025 al 26 de agosto de 2026.

Los municipios con más de 200 casos son Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Chalco.

Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas establecen que 54.1% de los casos a nivel estatal son hombres y 45.9%, mujeres. A 3 mil 836 las localizaron con vida y a 242, sin vida. Y siguen sin encontrar a mil 730.

Ecatepec es la demarcación mexiquense con más casos reportados de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, con 715, entre los que hay 395 hombres y 320 mujeres. De estos, 465 ya fueron localizados con vida y a 28 los hallaron sin vida. Hay 222 que siguen sin ser encontrados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después está la capital del Estado de México, Toluca, con 407 reportes: 279 fueron hallados con vida, nueve sin vida y 119 no han sido localizados.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) precisó que la ley en materia de desaparición forzada entró en vigor en diciembre de 2019 en la entidad.

A partir de ello, trabajaron en la implementación de sistemas de alertamiento y acciones de localización debido a la persistencia de los casos, los cuales ocurren por voluntad propia o por la comisión de delitos.

El Programa Odisea fue el primer esfuerzo de registro en el ámbito de procuración de justicia. Entre 2005 y 2010 los reportes no requerían la notificación del Ministerio Público ni la apertura de un expediente, lo que generó anomalías en los registros, agregó la fiscalía mexiquense.