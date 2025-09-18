Este viernes sonará la alerta por Simulacro Nacional

Este 19 de septiembre, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017, se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional de 2025, programado para las 12:00 horas.

A esa hora, se activará la Alerta Sísmica en los 27 mil 887 altavoces del C5 en la Ciudad de México, así como en teléfonos celulares mediante la tecnología cell broadcast, que funciona en redes 2G, 3G, 4G y 5G. El aviso llegará incluso si el dispositivo está bloqueado, en silencio o sin saldo.

¿Cómo comprobar que la alerta suene en el celular?

En equipos Android, se debe revisar en Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción.

En iOS, el camino es Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales.

El ejercicio simulará un sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, perceptible en la capital. A las 12:01 horas se pondrá en marcha el Plan de Emergencia Sísmica, que incluye el despliegue de cinco helicópteros Cóndores y el paneo de las cámaras del C5 para evaluar daños.

Durante el simulacro se recrearán dos escenarios principales: uno en Paseo de la Reforma y avenida Juárez, y otro en Reforma 222, con la participación de cuerpos de emergencia.