¿Qué se sabe de Silverio Villegas, mexicano asesinado en EU?

El pasado 12 de septiembre, Silverio Villegas González fue asesinado durante el proceso de ser arrestado por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE en inglés), en el suburbio Franklin Park, Illinois, al norte de Chicago.

La noche de este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se han realizado gestiones y "puntual seguimiento" al caso del connacional de 38 años de edad, oriundo de Michoacán y de profesión cocinero.

La SRE indicó que la familia solicitó el acompañamiento consular y apoyo para la repatriación de sus restos a su comunidad de origen, además que el consulado de Chicago mantiene contacto con las autoridades forenses del Condado de Cook, "a fin de agilizar dicho proceso tan pronto concluyan los exámenes correspondientes".

Refirió que abogadas del Programa de Asistencia Legal Externa (PALE) están a cargo del caso de custodia de los hijos de Villegas y coordinarán las acciones legales necesarias para su reunificación con la familia del connacional.

"El interés superior de los menores de edad constituye una prioridad absoluta, por lo que se destinarán todos los recursos disponibles para concretar la voluntad expresada por la familia.

"La representación consular lleva a cabo las gestiones correspondientes para visitar a los menores Villegas a la brevedad y mantiene comunicación estrecha con sus familiares para desahogar los requerimientos legales necesarios que permitan su pronta reunificación", se destacó.

Indicó que a partir del contacto establecido por el Consulado General de Chicago con autoridades regionales de ICE, se informó que la investigación del incidente está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), y se dará seguimiento puntual al caso ante las autoridades federales correspondientes.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se alistaba una nota diplomática por la muerte de Silverio Villegas González, y ante el trato a la comunidad mexicana por autoridades migratorias del país vecino.

"Entonces, estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas, ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos.

"La estamos trabajando, además de todo lo que hace nuestro embajador de México en Estados Unidos (Esteban Moctezuma) y asesorando y apoyando a los paisanos en todo lo que se requiere", dijo Sheinbaum.

"Se condenó la violencia, pero se está en espera de la investigación, que digan realmente que ocurrió en el caso de este connacional, que fue abatido. Hay una visión por parte de quienes lo hicieron, por eso nosotros estamos exigiendo la investigación a fondo y el apoyo a la familia", subrayó.

El pasado 13 de septiembre, la SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, condenó el hecho y exigió una "investigación rigurosa" para el pleno esclarecimiento. Reiteró su compromiso con la protección de las personas mexicanas en el exterior.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que mientras se realizaba el operativo, Villegas González se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial de ICE "una distancia significativa con su automóvil".

El objetivo del operativo policial era Silverio Villegas González, dijo el Departamento de Seguridad al señalarlo como un inmigrante ilegal: "Delincuente con antecedentes de conducción imprudente".

"Este se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y se dirigió con su auto hacia ellos. Uno de los agentes fue atropellado por el auto y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", describió el Departamento de Seguridad.

"El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El inmigrante indocumentado fue declarado muerto", apuntó.

"Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente del orden público. Cumplió con su entrenamiento, empleó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden público", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.