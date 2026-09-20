Estudiantes de Oaxaca irán a Indonesia

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Oaxaca, Oax.- El proyecto inició como una tarea de clases, recuerda Vioreny Revilla Miranda, una joven adolescente de la Escuela Secundaria Federal número 1 "José Vasconcelos". Su profesor les pidió exponer un proyecto de ciencias y les mencionó que el mejor sería seleccionado para representar a la escuela y de avanzar en las diferentes etapas, representar al estado.

Además de Vioreny Revilla, el equipo de estudiantes está conformado por Brayan David Gordillo Santiz, Dasha Aymelek Santana Juárez, y como asesor, el profesor Francisco Javier Cruz Hernández.

Su proyecto científico titulado "Ca Bizu So´ Pe´: A la defensa de los más pequeños", no sólo triunfó en la etapa estatal, se consolidó en la etapa nacional y ahora los alumnos obtuvieron una acreditación internacional, asegurando su boleto para representar a México en la International Science and Invention Fair, uno de los foros de innovación científica a nivel mundial, en Indonesia.

El docente Javier Cruz explica que el proyecto busca resolver el problema de la pérdida de biodiversidad y se enfoca en los insectos, una especie poco conocida entre los diferentes sectores de la sociedad y sobre los cuales, mayormente, existe una mala percepción sobre ellos.

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Vioreny Revilla y Brayan Gordillo son los únicos estudiantes que viajarán a Indonesia para la presentación del proyecto en representación de la escuela, de Oaxaca y del país, ya que el viaje es muy costoso.