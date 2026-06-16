EU envió a México a 313 criminales
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que, bajo la administración del presidente Donald Trump ha entregado a México a "313 criminales".
Johnson informó en X de la captura y entrega a las autoridades mexicanas de "un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual".
La entrega la realizaron elementos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande (Río Bravo en México).
Johnson detalló que, desde que Trump asumió su segundo mandato, en enero de 2025, "Estados Unidos ha transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El embajador aseguró que este caso "representa un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan" Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, y el reclamo de que sean entregados a las autoridades estadounidenses, la Presidenta Sheinbaum ha pedido a Washington reciprocidad.
Señaló que, de 269 solicitudes de extradición presentadas por su gobierno desde el año 2018, las autoridades estadounidenses no han concretado ninguna.
no te pierdas estas noticias
Conagua prevé canícula en México para julio de 2026
El Universal
El fenómeno de El Niño podría alterar la duración y efectos de la canícula en México durante 2026.
Maru Campos destaca avance en seguridad y confianza ciudadana en Chihuahua
El Universal
La gobernadora informó mejoras en percepción de seguridad y confianza en la Policía Estatal.
Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena
El Universal
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró a Manuel Zavala como delegado en funciones de secretario de organización.