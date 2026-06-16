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EU envió a México a 313 criminales

Por El Universal

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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EU envió a México a 313 criminales
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      Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que, bajo la administración del presidente Donald Trump ha entregado a México a "313 criminales".

      Johnson informó en X de la captura y entrega a las autoridades mexicanas de "un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual".

      La entrega la realizaron elementos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande (Río Bravo en México).

      Johnson detalló que, desde que Trump asumió su segundo mandato, en enero de 2025, "Estados Unidos ha transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos".

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      El embajador aseguró que este caso "representa un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan" Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

      Tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, y el reclamo de que sean entregados a las autoridades estadounidenses, la Presidenta Sheinbaum ha pedido a Washington reciprocidad.

      Señaló que, de 269 solicitudes de extradición presentadas por su gobierno desde el año 2018, las autoridades estadounidenses no han concretado ninguna.

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