EU frena los eléctricos en México

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Ciudad de México.- Estados Unidos enterró las ilusiones de que México se convierta en centro de manufactura de vehículos eléctricos, coinciden analistas.

La Casa Blanca eliminó los incentivos de 7 mil 500 dólares para la compra de eléctricos en la Unión Americana y los aranceles de 25% a exportaciones de coches fabricados en México.

La producción nacional de los modelos eléctricos se hundió entre enero y agosto de este año, indican cifras del Inegi.

El Mustang Mach E de Ford, uno de los primeros modelos eléctricos en fabricarse en el país, registró una disminución de 49%.

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El Honda Prologue tiene un retroceso de 60%, ya que la japonesa decidió dejar de comercializarlo en EU a partir de 2027.

Este modelo se ensambla en la planta de Ramos Arizpe de General Motors (GM) desde 2024, pero su producción llega a su fin por lo que, hasta agosto, se han fabricado únicamente 9 mil 833 unidades.

Las camionetas eléctricas Equinox EV y Blazer EV reportaron desplomes de 79% y 82%, respectivamente, ambas fabricadas en Ramos Arizpe, Coahuila.

GM anunció que trasladará la fabricación de la Blazer a gasolina a Tennessee, pero no ha confirmado si moverá la de la Blazer eléctrica, mientras que la Equinox EV se mudará a Kansas.