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EU pide "acciones decisivas" vs. narco

Marco Rubio recibió al canciller mexicano Roberto Velasco para tratar temas de interés bilateral

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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EU pide "acciones decisivas" vs. narco
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      Ciudad de México.- La primera reunión formal entre el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, quien asumió el cargo en abril, repitió el patrón habitual de las relaciones entre ambos países durante la administración de Donald Trump.

      Estados Unidos pidió "acciones decisivas" contra los cárteles.

      México enfatizó los "avances" en seguridad y reiteró la necesidad de respetar su soberanía ya los mexicanos en territorio estadounidense.

      El secretario Roberto Velasco reiteró "la importancia de continuar trabajando con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".

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      No hubo comparecencia conjunta, sólo unas fotografías, escuetos comunicados y un post de Rubio en X en el que agregó que esas decisivas medidas debían destinarse también a paralizar el tráfico de fentanilo y la inmigración irregular, aunque este flujo hacia el norte prácticamente acabó desde que Trump regresó al poder en enero de 2025.

      El canciller también mantuvo entrevistas con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, y con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar.

      La Secretaría de Exteriores de México informó de que Velasco se reunió también con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, con quien "abordó oportunidades de colaboración en innovación, inteligencia artificial, semiconductores y cadenas de suministro".

      En un encuentro posterior con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar, el canciller mexicano subrayó la importancia para su Gobierno de "los casos relacionados con el fallecimiento de personas mexicanas", tras la polémica muerte de un inmigrante el pasado mes de julio por disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

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