EU retira 20 mil visas a transportistas

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Ciudad de México.- Las nuevas reglas del gobierno de Estados Unidos (EU) para dar y mantener visas de trabajo a los operadores de camiones de carga, provocaron que 20 mil mexicanos se quedaran sin visa de trabajo al no tener el nivel de inglés que les exigían, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Augusto Ramos Melo dijo que de acuerdo con la American Trucking Association (ATA) de abril del 2025 a abril del 2026 se retiraron 20 mil visas de trabajo a mexicanos y 10 mil a personas de otras nacionalidades, es decir, 30 mil de un total de 194 mil visas.

Esa salida de operadores, que tiene que ver con una disposición de abril de 2025 de la Casa Blanca por la que se exige a los conductores el dominio del inglés, provocó un incremento en el costo de los fletes en territorio estadounidense, explicó.

En conferencia al dar a conocer su informe a los 100 días de que tomó posesión del cargo, Ramos Melo dijo que por el aumento de costos del diésel los transportistas pagaron en el 2025 un estimado de 22 mil 15 millones de pesos de sobrecosto, lo que incluye a las 250 mil empresas del Servicio Público Federal.

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Ramos Melo se refirió a los robos que sufre el autotransporte, sobre lo que dijo que bajaron en 17% comparado con el 2025.