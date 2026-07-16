Exige CNDH justicia por muertes de mexicanos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, condenó el fallecimiento de personas migrantes mexicanas durante operativos y en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y exigió investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

A través de un pronunciamiento, el organismo señaló que estos casos representan hechos de "la mayor gravedad" debido a que involucran posibles afectaciones a derechos como la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de los connacionales detenidos por autoridades migratorias estadounidenses.

Manifestó su preocupación por las estrategias de política migratoria aplicadas por EU y sostuvo que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes constituye una obligación internacional que debe garantizarse sin importar la nacionalidad o situación migratoria de las personas.

Reconoció la importancia de que el Estado mexicano continúe brindando asistencia y protección consular a los mexicanos privados de la libertad por motivos migratorios.

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