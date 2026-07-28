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Nacional

Exigen a UNAM reponer examen

Aspirantes y padres de familia demandan que se haga en modalidad presencial

Por El Universal

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Exigen a UNAM reponer examen
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Contingentes de aspirantes rechazados y sus familiares se manifestaron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para exigir la cancelación y reposición del examen de selección en modalidad presencial, luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión del proceso de inscripción a la licenciatura, tras detectar presuntas prácticas fraudulentas durante la prueba en línea.

      En punto de las 11:00 horas, centenares de manifestantes se concentraron en el Metro Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur para dirigirse a la Torre de Rectoría, donde entre consignas como "¡No a la IA, sí a la solución!", "¡Examen presencial!", "¡Exigimos cancelar el examen virtual!", "¡Examen en línea fue una porquería!", "¡Examen limpio y transparente!" y "¡Examen transparente, profesionistas competentes!", los inconformes demandaron transparencia en el proceso de selección para la Universidad Nacional y entregaron a las autoridades universitarias un pliego petitorio.

      En medio de la inconformidad de los protestantes para que los recibiera el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, las autoridades universitarias explicaron que no podían ser recibidos por cuestiones de agenda, por lo que las demandas fueron entregadas a Jorge Ibarra, coordinador de Planeación Institucional, y Arturo Ruiz, director de Análisis y Concertación de la institución.

      Entre los puntos del documento, que fue entregado por representantes de los aspirantes rechazados a la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios, destaca que se determine que el examen de ingreso a nivel licenciatura se efectúe única y exclusivamente en modalidad presencial en la presente y futuras convocatorias.

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      Que se emita a cada aspirante, cuyo examen haya sido anulado, una notificación individualizada, fundada y motivada, desglosando la falta imputada, la norma infringida y los elementos probatorios técnicos que sustentan la determinación.

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