Exigen justicia por el feminicidio de buscadora en Chiapas
La Brigada Nacional de Búsqueda y la Colectiva Madres Buscadoras exigen justicia por el feminicidio de Yerli Yaritza en Chiapas.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- La Brigada Nacional de Búsqueda exigió justicia por el feminicidio de Yerli Yaritza, activista y buscadora en Chiapas.
El pasado 22 de noviembre, la estudiante de enfermería fue asesinada por Brayan Alexis "N", su pareja sentimental, en su domicilio.
La Colectiva Madres Buscadoras de Chiapas se sumó a esta petición y lamentó la muerte de la joven "que apenas comenzaba a construir su camino".
Yerli Yaritza buscaba a su padre Richard Hamilton Pérez, desaparecido en abril del 2024.
Yerli fue descrita por sus compañeras como una joven que soñaba, que tenía toda una vida por delante. "Hoy su ausencia nos deja un vacío imposible de llenar".
La hija buscadora estaba estudiando enfermería en la Universidad Benito Juárez en la sede de Ocosingo Chiapas, allí sus compañeros organizaron una manifestación pacífica para pedir justicia.
El titular de la Fiscalía General de Chiapas, José Luis Llaven Abarca, informó que Yerli Yaritza sufrió asfixia por estrangulamiento.
El presunto feminicida se encuentra detenido y las autoridades integran la investigación, por lo que si se le halla culpable podría alcanzar una pena de hasta 100 años, de acuerdo con el fiscal estatal.
Con la muerte de Yerli, se contabilizan 26 feminicidios en Chiapas.
