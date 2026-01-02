Explosión en birriería deja 14 heridos en Puebla

La explosión de un tanque de gas en un negocio de comida, ocurrida en la ciudad de Puebla, dejó 14 personas heridas, entre ellas menores de edad.

El accidente se registró en la zona de la unidad habitacional Agua Santa, donde se reportó una fuga de gas y posteriormente la explosión de un tanque.

La onda expansiva, generada en un comercio de venta de birria, alcanzó a clientes y trabajadores, quienes sufrieron quemaduras en diversas partes del cuerpo.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal informó que se brindó atención prehospitalaria a 14 personas lesionadas, mismas que fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para su valoración médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de auxilio y policiales, quienes atendieron a los heridos y acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales.