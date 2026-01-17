logo pulso
Extraditan desde México a uno de los "10 más buscados" del FBI

Truc Quan Sandy Ly Le, víctima del caso, y Ahmia Feaster, otro implicado, son mencionados en el proceso de extradición.

Por El Universal

Enero 17, 2026 01:20 p.m.
A
Extraditan desde México a uno de los 10 más buscados del FBI

Un hombre que figuraba en la lista de los "10 más buscados" del FBI por un asesinato en Carolina del Norte en 2016 fue extraditado desde México, reportaron fuentes a CBS News.

El FBI planea extraditar a Alejandro R.C., de 27 años, quien era buscado por el asesinato hace nueve años de una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Carolina del Norte, Truc Quan "Sandy" Ly Le, indicó el medio.

The Charlotte Observer había informado que en 2016 la policía de Charlotte-Mecklenburg declaró que Le, de 23 años, era la exnovia de Castillo. Las autoridades encontraron su vehículo en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona, el 15 de agosto de 2016, y su cuerpo el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con una herida de bala en la cabeza.

Castillo fue arrestado en México el viernes y será extraditado a Carolina del Norte, dijeron funcionarios a CBS News. WBTV, afiliada a CBS News, añadió anteriormente que otra persona involucrada en el caso, Ahmia Feaster, huyó a México y se entregó a las autoridades en Aguascalientes, México, en octubre de 2017.

SLP

El Universal

