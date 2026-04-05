logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Feminicidios en México bajan tras seis años de cifras altas

Entre 2019 y 2025, México disminuyó 27.2% las muertes violentas de mujeres, según SESNSP.

Por El Universal

Abril 05, 2026 02:40 p.m.
A
Feminicidios en México bajan tras seis años de cifras altas

CIUDAD DE

MÉXICO
, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Entre 2019 y 2025 México

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


registró una disminución del 27.2% en el promedio diario de muertes violentas de mujeres registradas como feminicidio y homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El país alcanzó su punto máximo en 2019 con 10.54 víctimas diarias a nivel nacional, nivel que se mantuvo sin cambios notables los siguientes tres años. En 2020 y 2021 el promedio fue de 10.33, mientras que en 2022 se ubicó en 10.38, lo que refleja un largo periodo con altos niveles de violencia contra las mujeres.
A partir de 2023 el promedio de víctimas diarias mostró una reducción, al reportar un 9.41 , y para 2024 descendió ligeramente a 9.33. Sin embargo, 2025 fue el año en que los feminicidios y homicidios de mujeres registraron una caída significativa, al ubicarse 7.67 víctimas diarias, rompiendo por primera vez en más de 10 años, el umbral de 9 a 10 casos al día.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Feminicidios en México bajan tras seis años de cifras altas
Feminicidios en México bajan tras seis años de cifras altas

Feminicidios en México bajan tras seis años de cifras altas

SLP

El Universal

Entre 2019 y 2025, México disminuyó 27.2% las muertes violentas de mujeres, según SESNSP.

Samuel García promueve a Nuevo León en Asia
Samuel García promueve a Nuevo León en Asia

Samuel García promueve a Nuevo León en Asia

SLP

El Universal

La gira busca fortalecer la imagen de Nuevo León como sede mundialista y destino turístico.

Tras nueve años, tres consejeros concluyen su periodo en el INE
Tras nueve años, tres consejeros concluyen su periodo en el INE

Tras nueve años, tres consejeros concluyen su periodo en el INE

SLP

El Universal

El proceso de selección para tres nuevos consejeros electorales inició el 19 de marzo y concluirá en abril.

Transportistas y productores amagan con paro nacional
Transportistas y productores amagan con paro nacional

Transportistas y productores amagan con paro nacional

SLP

El Universal

Secretaría de Gobernación pide evitar bloqueos y continuar diálogo con transportistas.