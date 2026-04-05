Feminicidios en México bajan tras seis años de cifras altas

CIUDAD DE

, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Entre 2019 y 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

registró unaen el promedio diario de muertes violentas de mujeres registradas como feminicidio y homicidio doloso, de acuerdo con cifras deldel Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).El país alcanzó su punto máximo en 2019 cona nivel nacional, nivel que se mantuvo sin cambios notables los siguientes tres años. En 2020 y 2021 el promedio fue de 10.33, mientras que en 2022 se ubicó en 10.38, lo que refleja un largo periodo concontra las mujeres.A partir de 2023 el promedio de víctimas diarias mostró una reducción, al reportar un 9.41 , y para 2024 descendió ligeramente a 9.33. Sin embargo, 2025 fue el año en que los feminicidios y homicidios de mujeres registraron una caída significativa, al ubicarse 7.67 víctimas diarias, rompiendo por primera vez en más de 10 años, el umbral de 9 a 10 casos al día.