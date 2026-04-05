Feminicidios en México bajan tras seis años de cifras altas
Entre 2019 y 2025, México disminuyó 27.2% las muertes violentas de mujeres, según SESNSP.
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CIUDAD DEMÉXICO , abril 5 (EL UNIVERSAL).- Entre 2019 y 2025 México
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registró una disminución del 27.2% en el promedio diario de muertes violentas de mujeres registradas como feminicidio y homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El país alcanzó su punto máximo en 2019 con 10.54 víctimas diarias a nivel nacional, nivel que se mantuvo sin cambios notables los siguientes tres años. En 2020 y 2021 el promedio fue de 10.33, mientras que en 2022 se ubicó en 10.38, lo que refleja un largo periodo con altos niveles de violencia contra las mujeres.
A partir de 2023 el promedio de víctimas diarias mostró una reducción, al reportar un 9.41 , y para 2024 descendió ligeramente a 9.33. Sin embargo, 2025 fue el año en que los feminicidios y homicidios de mujeres registraron una caída significativa, al ubicarse 7.67 víctimas diarias, rompiendo por primera vez en más de 10 años, el umbral de 9 a 10 casos al día.
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